Las playas de Valencia, sin hamacas ni sombrillas Playa de Valencia con papeleras, pero sin hamacas, quioscos ni sombrillas instaladas. / jesús signes Valencia todavía no ha montado los servicios porque el concurso está en proceso LOLA SORIANO Viernes, 17 mayo 2019, 15:42

Muchos reconocimientos oficiales, pero con muchos deberes por hacer. Así se encuentran las playas de Valencia. El Ayuntamiento ha conseguido todas las banderas azules a las que podía aspirar, es decir se ha logrado siete de los ocho reconocimientos a los que podía aspirar para sus playas e incluso la Marina se ha sumado con el distintivo azul en la modalidad de puerto deportivo, pero las playas del cap i casal que dependen de Compromís a estas alturas todavía no prestan el servicio de hamacas y sombra en primera línea de playa.

La temperatura invita a pasear por la orilla, a hacer deporte al aire libre y a tumbarse en la arena, pero los turistas que llegan a la ciudad o los valencianos que no quieren ir con la silla playera a cuestas no pueden alquilar una tumbona ni refugiarse del sol porque simplemente no están puestas.

Pasada la primera quincena del mes de mayo los quioscos para tomar refrescos o comprar un helado tampoco están puestos y no es por culpa de los últimos temporales, sino que se terminó la concesión del servicio y la concejalía de Medio Ambiente todavía tiene en proceso de formalización el nuevo concurso.

l Ayuntamiento tiene pendiente la adjudicación de la vigilancia y socorrismo y aún no ha licitado la atención a los perros de Pinedo

En esta ocasión, se presentaron dos propuestas para llevar las instalaciones de la playa, por un lado una empresa valenciana que ya ha prestado durante décadas el servicio y que optaba a la reelección y una unión temporal de empresas de Palma de Mallorca y de Valencia. Ha sido la primera la que ha ganado el concurso, pero todavía falta culminar los trámites administrativos, es decir, la presentación de la documentación requerida por el área municipal de Playas.

Por lo tanto, no se podrá prestar el servicio en las playas de la Malvarrosa, Cabanyal, El Saler y Pinedo hasta que acabe este proceso y, además, tiene que recibir la aprobación en una junta de gobierno y no será esta semana.

Así pues, si en ediciones anteriores las 3.000 hamacas, alrededor de 1.500 sombrillas y los chiringuitos o quioscos estaban en pleno rendimiento desde el 1 de abril, ahora ya lleva un retraso de algo más de mes y medio.

En un recorrido ayer por la primera línea de playa de Valencia, se podía observar que las papeleras ya están todas distribuidas a lo largo de la extensa zona de arena, pero el resto del espacio estaba desierto de servicios, algo que contrasta con la voluntad municipal manifestada en varias ocasiones de ser una ciudad atractiva para los turistas. Incluso unos vecinos se quejaron ayer de la proliferación de algas en la zona del espigón.

Entre los visitantes habituales de la playa del Cabanyal, Luis Sánchez, se mostró ayer extrañado de que «no hayan puesto los chiringuitos y las zonas de sombra. Están tardando en ponerlos y ya es mucha la gente que viene por la playa. Ahora llegará este fin de semana y tampoco estará. No entendemos por qué no se mueve antes este asunto».

En los últimos años las tumbonas y zonas de sombra estaban funcionando desde abril

Pero el concurso de hamacas y sombras no es el único que ha caducado y que no está operativo a pesar de la importante afluencia de público que ya hay en el cap i casal. El servicio de vigilancia de la playa y socorrismo también está pendiente de adjudicarse.

La entidad concesionaria del concurso que ha vencido es Cruz Roja, pero sigue prestando los servicios hasta que se adjudique el siguiente concurso. De hecho, el servicio de vigilancia estuvo ya activo durante la Semana Santa en la playa del Cabanyal y desde el 4 y 5 de mayo están los sábados y domingos, de 11 a 17 horas con dos postas abiertas, una en Malvarrosa y otra en Cabanyal y con el soporte de una ambulancia y una moto acuática.

Al parecer, al concurso del área de Playas de la concejalía de Medio Ambiente que está en licitación además de Cruz Roja se ha presentado al menos una empresa más y ha presentado recurso con alegaciones, algo que ralentizará el proceso.

Si bien Cruz Roja está pendiente de ver cómo se resuelve el concurso, cabe destacar que han mantenido el proceso de selección de personal de cara al verano. De hecho, el pasado sábado 11 de mayo realizaron las pruebas físicas de los socorristas y las de tipo técnico de profesionales como médicos o enfermeros para poder disponer de recursos humanos y activarlos en poco tiempo, en caso de quedarse con la concesión.

Un tercer servicio que está también pendiente, a pesar de ser uno de los temas 'estrella' de Compromís, es la zona de perros-friendly, es decir, el área de la playa de Pinedo destinada a la expansión de perros y el quiosco de refrescos. Se tiene que convocar el concurso, pero está pendiente.