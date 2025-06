Valencia salta y baila en la noche eterna de San Juan

Gonzalo Bosch Valencia Lunes, 23 de junio 2025 | Actualizado 24/06/2025 00:15h. Comenta Compartir

«Esta noche bailamos por una noche eterna. Si nos deja salir de fiesta en la playa ojalá no acabe nunca», gritaba un grupo de latinos mientras bailaba al son de un buen ritmo de merengue. Pasaban las ocho de la tarde y los amigos ya vivían San Juan como si fueran las cuatro de la mañana y más de uno llevara un par de copas de más. La tendencia fue la misma durante la noche. Las ganas de vivir la fiesta aceleraron la sucesión de momentos. Porque a los valencianos les hubiera gustado una noche eterna, así que la empezaron cuanto antes.

Como por ejemplo, con la leña. El Ayuntamiento de Valencia desplegó 9 puntos de reparto gratuito de madera para poder encender las hogueras en la arena. El Consistorio avisó que el reparto tendría lugar a partir de las 19.30, pero a las 18.00 los servicios de limpieza y mantenimiento comenzaron con la distribución, pues centenares de personas hacían cola bajo un sol abrasador capaz de noquear a cualquiera. «Eh 'bro', vente por aquí», le decía un chico a su amigo para saltarse la cola y convertirse en el más listo de la clase. Sin éxito, por supuesto, ya que los servicios municipales controlaron el reparto a la perfección. antes de que el reloj diera las 19.00, las 25 toneladas de madera ya se habían repartido.

Los valencianos tenían ganas de celebrar la noche de San Juan. O al menos eso parecía, pues las playas del Valencia capital se encontraron abarrotadas desde las 20.00, cuando aún quedaban un par de horas para que el sol se fuera y dejara paso a una de las veladas más largas del año.

Desde primera hora de la mañana la Policía Local y otros cuerpos de seguridad comenzaron a preparar un dispositivo que en 2024 llegó a velar por la seguridad de alrededor de 150.000 personas. Desde que se acabó el reparto de leña y la gente comenzó a llegar en grandes cantidades, las patrullas de agentes recordaban a todos aquellos que aparecían con carritos, neveras o bolsas que está prohibida la entrada a la arena de botellas de cristal. En total, 300 agentes de Policía Local (230 en las playas de Valencia norte y otras 70 en las del sur, donde estaban prohibidas las hogueras) para dar seguridad a una noche con muchísima gente, mucho alcohol, y un aumento del riesgo a los altercados.

El concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell, visitó a los efectivos con la tarde noche en marcha. «Hemos preparado un dispositivo de 700 personas para velar por la seguridad de la gente esta noche, 300 de ellas policías locales de distitnas unidades, como la canina», afirmaba el concejal, que seguía: «Tenemos drones que vigilarán la creación de algún posible incendio, y el retén de la Policía estará abierto las 24 horas, así como hemos dispuesto de 4 puntos violeta para estar muy atentos a las agresiones en este sentido».

Por parte de los ciudadanos, la mejor manera de llegar hasta la playa era el transporte público. Desde las 17:30 la Policía Local cortó los accesos a las calles Marcos Sopena, desde Pl. Setmana Santa Marinera; José Ballester Gozalvo, y Mediterrània desde Reina. Por ello, la elección del vehículo personal no era lo más recomendable. Del mismo modo, para la noche estaba programada una huelga del sector del taxi, aunque sí se dejaron ver varios de ellos, sobre todo con el arranque de la velada.

Pese a ello, en torno a las 21.00 las principales calles del barrio del Marítimo dieron muestras de colapso. Los embotellamientos se producían, sobre todo, precisamente en los puntos donde la Policía Local cortó el tráfico. Los agentes trataban de evitar que los desvíos a los vehículos privados provocaran retenciones, pero la tarea fue complicada. La Policía acabó cortando calles como Menorca o la avenida del Puerto desde Serrería. En general, el tráfico vivió un colapso evidente aunque con síntomas de menor intensidad que otros años.

Por otra parte, autobuses y tranvías no cesaban en su llegada a las paradas en las calles paralelas al paseo marítimo de la ciudad, y cada vez que uno de estos servicios abría sus puertas, auténticas manadas de gente bajaban para enfilar su camino hacia los arenales.

Muchos llegaban a las entradas a la playa decididos. Como si supieran perfectamente donde iban a instalar la silla y la neverita. Otros, en cambio, ya se agobiavan al ver la cantidad de gente que ya estaba situada, y trataban de discernir en comunidad dónde ubicarse para celebrar la gran noche. Esa a la que algunos llegaron prontoy otros no tanto. Algunos despistados incluso preguntaban dónde se podía coger la leña que reparte el Ayuntamiento. Esa leña que se terminó a las 19.00.

Todavía no se había marchado la luz del sol y los amigos empezaban a perderse entre la gente. Las llamadas, con tono preocupado, comenzaban a ser una constante. «¿Dónde te has metido? No empecemos así ya o te juro que esta noche la tenemos» gritaba una chica al teléfono, como si el dispositivo tuviera la culpa. Otros, en cambio, empezaban a ingerir las primeras bebidas alcohólicas desde bien temprano. «Esta noche va por ustedes», gritaba al cielo un joven antes de llevarse una botella de licor a la boca. Comenzaba una noche que iba a ser larga.

Entre tanta gente, el principal problema en la arena era encontrar a tus conocidos. «Tía, nos plantamos aquí y ya, nosotras somos las que vamos cargadas», le decía una amiga a otra, mientras esperaban al resto del grupo. Las expresiones como 'bro', 'hermano', o 'tía' serían probablemente los términos más utilizados durante la noche. Estas palabras se mezclaban con el reggaeton, el techno, la salsa e incluso alguna que otra sirena del servicio de emergencias, que desde las 22.00 de la noche ya se comenzaba a escuchar.

En algunos grupos, el valiente que se atrevía a saltar la hoguera era vitoreado y aplaudido por el resto de acompañantes. En otros, el fuego era la excusa para bailar en círculo alrededor de las llamas que iluminaban una noche muy especial. «Hermano, ¿y los hielos?». «A ver empanado, que los tienes debajo». Claramente más de uno se dejó despistar por la efusividad de la noche... o la cantidad de alcohol en sangre. Para los asistentes, la noche de San Juan era «épica», «espectacular» y otros términos no tan bien hablados, como el término que se utiliza para nombrar el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. En fin, descrito como se quiera, la fiesta en las playas de Valencia no había hecho más que empezar.

«Es increíble que la playa está llena pero sigue llegando gente», comentaba un amigo a otro que trataba de combatir su agobio ante las aglomeraciones con una cerveza aparentemente fría por las gotas que destilaban su vaso. A escasos metros, dos pequeños jugaban con la arena como si fueran las 11 de la mañana y estuvieran al sol en un día de playa normal y corriente. Otros, los más peques, conforme avanzaba la noche caían rendidos en sus carros mientras sus padres ni siquiera habían empezado a cenar. Como si estirar las horas fuera a alargar la noche. Como si, una vez más, San Juan en Valencia fuera eterna.