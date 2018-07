Qué hacer este sábado 21 de julio en Valencia Paella valenciana. / LP Actividades para todos los gustos y para todas las edades JAUME LITA Viernes, 20 julio 2018, 19:29

Sábado repleto de actos. Agenda sin descanso. Este sábado 21 de julio se presenta con actividades muy diversas tanto en Valencia como en otros municipios de la provincia. Conciertos, teatro, correfoc, inicio de fiestas patronales, gastronomía y museos abiertos hasta la madrugada son sólo algunos de los planes para el sábado 21 de julio en Valencia.

Feria de Julio

El gran evento que llena Valencia de fiesta durante el mes de julio llega a su jornada más larga. La Gran Nit de Juliol empezará a las 18 horas, pero además hay otros actos que puedes consultar en el programa de la Feria de Julio 2018 de Valencia.

Gran Nit de Juliol

La noche más mágica de la Feria de Julio 2018 llega a partir de las 18 horas de este sábado. Una cabalgata abrirá el festejo entre la calle de la Paz y María Cristina, a partir de ese instante: conciertos en la calle, teatro, fuegos artificiales rutas por el barrio del Carmen y museos abiertos hasta la medianoche. Consulta el programa de la Gran Nit de Julio de la Feria de Julio 2018 de Valencia.

Certamen internacional de bandas de música

A partir de las 17 horas vuelven las audiciones en la capital internacional de la música de banda en la que se convierte la ciudad de Valencia durante estos días. El Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia 2018 tiene prevista la participación de las bandas de sección Primera: La banda municipal de Silleda (Pontevedra), la banda municipal de Punta Umbría (Huelva) y la Associaçao Recreativa e Musical Amigos da Branca (Portugal). Consulta el programa del certamen internacional que se interpreta este sábado 21 de julio.

Bous al carrer

Varios municipios son los que celebran este sábado actos de bous al carrer. Este es el programa previsto por localidad: Almàssera. A las 18:30 horas, vacas y toro de Perera. A medianoche, tres toros embolados. Benifaraig. A las 18:00 y 00:00, especial La Paloma. Carpesa. A las 12:00, vacas. 18:00, dos toros cerriles y vacas de Fernando Machancoses. Foios. A las 14:00, entrada y prueba. 19:00, toros de José Luis Marca y La Palmosilla. 00:00, toros embolados. Massalfassar. A las 19 horas, toros de Jandilla y Fernando Machancoses, y vacas. 00:00, embolados de la tarde. Museros. A las 18 horas, toro de Francisco Galache y Hoyo de la Gitana. 00:15, embolada de los toros. Puçol. A las 18 horas, toros de El Freixo, Arcadio Albarrán y Adolfo Martín, y vacas. 23:30, toros embolados. Sagunto. A las 14 horas, prueba. 19:00, vacas de Alberto Granchel. A medianoche, encierro de toros embolados y vacas a continuación. Moncofa. A las 19:30 horas, toro de Valrubio. 23:30, toro embolado. Onda. A las 18 horas, vacas y toro cerril. A las23 horas, toros embolados.

FIB

El Festival Internacional de Benicàssim celebra su noche más esperada con miles de personas disfrutando de esta 24ª edición. En la agenda del sábado destaca el nombre del dúo más exitoso del pop británico, Pet Shop Boys, que promete «un directo inolvidable» en el que no faltarán hits como 'West End Girls', 'Go West' o 'It's A Sin'. Además, Chase & Status Live llegarán al Escenario Las Palmas con suexplosivo drum'n'bass, el mágico pop escocés de Belle&Sebastian dará paso a las guitarras de The Kooks, Toundra, The Horrorsy Rusos Blancos. El rap aterrizará con dos maestros, Giggs yOddisee & Good compny, a la par que el soleado electropop inglés de Metronomy, Monarchy y del belga Oscar & The Wolf. También puedes consultar el programa de conciertos del FIB 2018.

L'Albufera al plat

Cerca de una veintena de los mejores restaurantes de Valencia acogen la celebración de las VIII jornadas gastronómicas L'Albufera al Plat. Una forma de degustar la mejor comida valenciana con sabor al tradicional lago. Consulta todos los menús de L'Albufera al Plat.

Concierto de Los40

Los40 traen a La Marina de Valencia lo mejor del pop nacional para vivir intensamente la 'Nit de juliol' frente al mar. En la noche de mañana, sábado, el gran concierto de Los40 Valencia Pop contará con la actuación de los mallorquines Maico, el excomponente del grupo Auryn Dani Fernández, y de la banda Taburete, el grupo revelación de los últimos años, los cuales tocarán sus mayores éxitos. A partir de las 22 horas comenzará el concierto presentado por los locutores de Los40 Tony Aguilar y Clara Laguarda en la explanada de La Marina, junto a la base Alinghi. La invitación al evento está disponible en el perfil de Facebook de Los40 Comunitat Valenciana.

Concierto de Sergio Dalma

Alzira acoge este sábado el concierto de Sergio Dalma en su recinto ferial. La actuación del cantante catalán empezará a las 23 horas y repasará su último trabajo 'Via Dalma III'. Las entradas están a la venta a partir de 10 euros.

Campanas en la Catedral

Los toques medievales vuelven al Miguelete de la ciudad de Valencia. Dentro de los actos organizados para la Gran Nit de Juliol está esta actuación que tiene una duración prevista de 25 minutos con su inicio fijado a las 18 horas. Una manera perfecta para comprobar cómo sonaba el Miguelete hace varios siglos.

Serra en fiestas

La localidad situada en pleno corazón de la Sierra Calderona vive este sábado el pistoletazo de salida de sus fiestas patronales. Serra celebra hoy la presentación de la Reina de las Fiestas a partir de las 23 horas, a la que le seguirá la actuación de la Orquesta Mito.

Fiestas en Albal

Albal vive ya de lleno sus fiestas en honor a Santa Anna. Unas foodtrucks posibilitan abrir el apetito para una jornada en la que también está prevista una obra de teatro en la Casa de la Cultura. Le seguirá a las 22:30 horas una cena popular con la actuación del conjunto JAM, en la plaza de la Constitución. Al acabar, concurso de dj's y presentación de dj Tano en el parque de La Balaguera.

Gastronomía en Llíria

22 expositores para hacer las delicias en plena capital del Camp de Túria. Llíria acoge este fin de semana su ya tradicional cita culinaria 'A mos redó'. Actuaciones musical y entretenimiento para los más pequeños en una edición a la que se suma el concurso de 'tomata lliriana' y el 'sambarot' durante este sábado.

Moros y Cristianos en Oliva

Las tropas Moras y Cristianas se han hecho con el control de Oliva durante este fin de semana. Si en la jornada del viernes era el turno para las escuadras de San Jorge, este sábado será el ejército de la media luna el que recorra las calles de la localidad a partir de las 19:30 horas.

Concierto de Pablo López en Gandia

Gandia celebra el Escena Gandia Festival, punto de encuentro ineludible en los veranos musicales. Hoy se abre el cartel de esta destacada cita musical de la provincia de Valencia con el concierto de Pablo López.

Folkestiu en Bétera

Festival para toda la familia en Bétera. El Folkestiu tiene como epicentro la plaça del Mercat, allí empieza el programa de este sábado a las 20 horas con un espectáculo familiar a cargo de 'Canta Canalla'. A las 21:30 horas, cena popular, mientras que a las 23 horas, gran correfoc a cargo de Els Dimonis de Massalfassar. A las 00 horas, actuación de Urbàlia Rurana. De 19 a 00 horas, Feria de Artesanos.