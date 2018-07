Las 28 bandas de música que lucharán en Valencia por ser la mejor del mundo Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia. / Eva Ripoll El Certamen Internacional llega a su 32ª edición y contará con una semana previa de conciertos en varios puntos de la ciudad EUROPA PRESS Jueves, 12 julio 2018, 15:27

Un total de 28 agrupaciones valencianas, nacionales e internacionales saldrán a escena en la 132 edición del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, que regresará del 19 a 22 de julio al Palau de la Música de la capital del Turia.

Así lo ha explicado este jueves la concejala de Cultura del Ayuntamiento de València, Glòria Tello, y el representante del Comité Organizador del certamen Daniel Belloví. La edil ha asegurado que esta nueva edición del certamen «se adapta a los nuevos tiempos, pero mantiene la tradición».

El evento contará con 27 bandas europeas y una americana, entre cuatro sociedades internacionales que actuarán, las 18 procedentes de la Comunitat y las seis del resto de España. No obstante, serán 17 agrupaciones las que entrarán a concurso: ocho valencianas, seis del resto de España y tres que viajarán a la ciudad desde Colombia, Suiza y Portugal.

Como bandas invitadas, el certamen contará con tres sociedades valencianas, otra nacional y una de Austria. Se trata de Ensemble Dulzaina y Percusión de la Ciudad de Valencia, en la tercera sección; Nineties Trombne Ensemble, en la segunda y Bezirksjugenorchestrer Kirchdorf en la primera.

La Sección de Honor recibirá a la Joven Banda de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat (FSMCV) y la Banda Municipal de Valencia, con el debut de su nuevo director titular, Rafael Sanz-Espert.

Obras obligadas

Tello ha destacado la selección de obras obligadas, en la que se ha incluido tanto a compositores valencianos «consagrados», como a «jóvenes promesas» y a autores internacionales, con la vocación además de contar con el «máximo número de estrenos posibles».

En esta línea, Belloví ha detallado que, como artista valenciano «consagrado», se ha elegido 'Joglaresca', de Francisco Bort Ramón, para la Sección Primera. El estreno «absoluto» del certamen, que además constituye la presencia internacional, recaerá en la Sección de Honor con la 'Sinfonierra #1' de Bart Picqueur, el estreno «absoluto» del certamen y la presencia internacional.

En la Sección Tercera se apuesta por el talento joven con 'Sagittarius', de Guillermo Ruano; mientras que la partitura que sonará en la Sección Segunda es 'Un deber de amor', de Vicente Ortiz Gimeno.

La edil de Cultura ha puesto el foco en la paridad del jurado, que compone la compositora Mercedes Zavala; la compositora y directora Eva Lopszyc, desde Argentina; el autor Carlos Pellicer; al maestro francés Françoise Boulanger y el austriaco Thomas Doss.

Programa

La competición arrancará el próximo jueves, 19 de julio, a las 17 horas con las seis bandas de la Sección Terxera: Amigos de la Música de Dúrcal (Granada), Unió Musical 'La Primitiva' de Castell de Castells (Alicante), Banda Municipal Soacha-Cundinamarca (Colombia), Sociedad Musical Santa cecilia de Chera (Valencia), A Lira de Ribadavia (Ourense) y Societat Recreativa Musical d'Altea la Vella (Alicante).

Los conciertos continuarán ese viernes, 20 de julio, a la misma hora, con la Sección Segunda, en la que saldrán a escena seis bandas, la Agrupación Musical Los Montesinos (Alicante), la Sociedad Musical 'La Armónicap de Cox (Alicante), Unión Musical Pozuelo de Alarcón (Madrid), Unión Musical de Torre Pacheco (Murcia), Societat Artística Musical de Benifaiò (Valencia) y Symphonisches Blasorchesters Kreuzlingen (Suiza).

De igual modo, la Sección Primera, el sábado, contará con tres bandas. Serán la Banda de Música Municipal de Silleda (Ponteverdra), la Banda Municipal de Música de Punta Umbría (Huelva) y Armab-Associaçao Recreativa e Musical Amigos de Branca (Portugal). En la Sección de Honor, el domingo, actuará la Societat Musical Inatructiva Santa Cecília de Cullera (Valencia) y la Unió Musical de Torrent (Valencia).

En total, ha precisado Glòria Tello, se repartirán 43.000 euros en premios, entre los primeros, segundos y terceros premios de cada categoría, a los que se suma la aportación a cada banda participante.

La edil ha puesto en valor que se trata del certamen anual de bandas de música con mayor dotación de premios en España, así como el que cuenta con más músicos.

El Precertamen duplica su oferta

Por otro lado, la música se anticipará a las jornadas con el Precertamen, que saca a las agrupaciones del Palau de la Música. «Una música tan arraigada en el territorio debe acercarse a los vecinos», para que puedan «concocerla y quererla», ha señalado Tello.

El Precertamen, que tendrá lugar desde el próximo lunes hasta el miércoles, contará con seis actuaciones, dos al día, el doble que el año pasado. Asimismo, en vez de emplear el Mercado de Colón como único escenario, se llevará la propuesta a más enclaves de la ciudad.

El Centre Instructiu i Musical de Massanassa (Valencia) dará el pistoletazo de salida el lunes a las 20 horas en el Cauce del Túria, tramo 13. A las 22.30 horas, será el turno de SMUP Latin Band (Valencia), en la avenida Alfahuir de Benimaclet.

Al día siguiente, tomará el relevo Ensemble de Metalls de la S.M 'La Primitiva de Rafelbunyol, a las 20 horas en la plaza Ermita de Vera, en la Malvarrosa. El mismo día, a las 22.30, la Unió Temporal de Músics hará lo propia en la plaza de la Virgen.

Finalmente, la música volverá al Mercado de Colón el miércoles, a las 20 horas, con la València Youth Wind Ensemble. Cerrará el Precertamen la Lírica Big Band, a las 22.30 en la calle Guardia Civil de Benimaclet.

Certamen Internacional Bandas de Música Ciudad de Valencia 2018 Programa completo

CONCIERTO PRE-CERTAMEN - Lunes 16 de Julio

Rio Túria - Tramo 13 - 20:00 horas: CENTRE INSTRUCTIU I MUSICAL DE MASSANASSA (VALENCIA). Director: José Miguel Pérez Alemany

Programa:

Iª Parte

«Paco Sirvent» de Cristóbal Mora

«Alhakem» Marcha Mora de Ignacio Sánchez

«La Oreja de Oro» de Mariano San Miguel

«Creu Daurà» Marcha Cristiana de Francisco Valor Llorens

«Ópera Flamenca» de Luís Araque

IIª Parte

«La Puerta Grande» de Elvira Checa

«Caravana» Marcha Mora de Pedro Joaquín Francés

«Jabugo» de Abel Moreno

«Cid» Marcha Cristiana de Pedro Joaquín Francés

«Fiesta en la Caleta» de Jaime Teixidor

Jardín Central (Avinguda Alfahuir nº 45) - Benimaclet - 22:30 horas: SMUP LATIN BAND (VALÈNCIA). Director: Luis Chávez Gainza

Programa:

«Como Fué» de Buena Vista Social Club. Son trece orquesta

«Lágrimas Negras» de Oscar Sempere Francés

«La Bilirrubina» de Juan Luis Guerra (Arr. Randall Monasterio)

«Piel Canela» de Bobby Capó (Arr. Jimmy Alexander Ramos Acevedo)

«Para Que Sepas» de Juan Luis Guerra

«Carnaval» de Víctor Daniel

«Yo No Se Mañana» de Jorge Luis Piloto y Jorge Villamizar (Arr. Daniel Menjivar)

«Oye Como Va» de Tito Puente (Arr. Daniel Menjivar)

«Flor Pálida» de Marc Anthony (Arr. Ameth Cedeño)

«Mesita de Noche» de Juan Luis Guerra

«Carita de Pasaporte» de Alexander Abreu

CONCIERTO PRE-CERTAMEN - Martes 17 de Julio

Ermita de Vera - Malvarrosa - 20:00 horas: ENSEMBLE DE METALLS DE LA S.M. «LA PRIMITIVA» DE RAFELBUNYOL (VALENCIA). Director: Pere Joan Llopis Sancho

Programa:

Iª Parte

«Three Bass Cats» de Chris Hazell

1 Mov. «Mr. Jums»

2 Mov. «Black Sam»

3 Mov. «Borage»

«A Londoner In Mew York» de Jim Parker

1 Mov. «Echoes Of Harlem»

2 Mov. «The Chrysler Building»

3 Mov. «Grand Central»

4 Mov. «Central Park»

5 Mov. «Radio City»

IIª Parte

«Atlántida» de Jesús Orón

«Fogo da Mulata» de Enrique Crespo

Plaza de la Virgen - 22:30 horas: UTM - UNIÓ TEMPORAL DE MÚSICOS (VALENCIA). Director: Rafael Lasso Gómez-Zurdo

Programa:

«Malagueña - Benny Goodman» de Ernesto Lecuona (arr: Naohiro Iwai)

«Pachoncita» de Oscar Navarro; Bateria: Sergi Aparisi Pechuan

«Yakka» de Jose Rafael Pascual - Vilaplana; Director : Alejandro Ruiz Alegre

«Bolero Per A Lluis» de Azael Tormo Muñoz; Fliscorno Solista : Hector Román Llopis

«Roperia Ximo» de Francisco Valor Llorens

«Jesús Duque» de Francisco Jose Martinez Gallego

«Mambo (West Side Story)» de Leonard Bernstein (Arr. M.Sweeney)

«El Racó De L´Or» de Saül Gómez Soler

CONCIERTO PRE-CERTAMEN - Miércoles 18 de Julio

Mercado de Colón 20:00 horas: VALENCIA YOUTH WIND ENSEMBLE (VALENCIA). Director: Evan Feldman

Programa:

«Good Feeling» de David Rivas

«Orbis» de Kevin Houben

«Fuegos del alma (Obertura Sinfónica)» de Ferrer Ferrán

«Don Ricardo» de Gabriel Musella

«Wayfaring Stranger» de Chistopher Nelson

«Satiric Dances for a Comedy by Aristofanes» de Norman Dello Joio

«Rikudim» de Jan van der Roost

Bis: «L'Entrà de la Murta» de Salvador Giner (rev. Enrique Barrachina)

Jardín Central (Calle Guardia Civil nº 22) - Benimaclet - 22:30 horas: LA LIRICA BIG BAND (VALENCIA). Director: Kako Rubio

Programa:

«The Chicken» de Gordon Goodwin

«Beautiful Love» de Victor Young

«Basie Street Ahead» de Sammy Nestico

«Summer Time» de George Gershwin

«The Jazz Police» de Gordon Goodwin

«Muñequita Linda» de Maria Grever

«Count Bubba» de Gordon Goodwin

«Sing Sing Sing» de Louis Prima

SECCIÓN TERCERA - Jueves 19 de Julio

Palau de la Música 17'00 horas

Obra Obligada: «Sagittarius» de Guillermo Ruano

AMIGOS DE LA MÚSICA DE DURCAL (GRANADA)

Director: Ángel Hernández López

Pasodoble: «Dúrcal, Perla del Valle»« de Manuel Garín Borrego

Obra libre: «Symphonic Variations» de Jacob de Haan

UNIÓ MUSICAL «LA PRIMITIVA» DE CASTELL DE CASTELLS (ALICANTE)

Director: José Rafael Albert Guerola

Pasodoble: «A Castells» de José Rafael Pascual Vilaplana

Obra libre: «Qastal» de Saül Gómez Soler

BANDA MUNICIPAL SOACHA - CUNDINAMARCA (COLOMBIA)

Director: Guillermo Escobedo Rodríguez

Pasodoble: «La Calle Mayor» de Luis Serrano Alarcón

Obra libre: «Lament» de Francisco Tamarit

SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE CHERA (VALENCIA)

Director: Santi Miguel

Pasodoble: «La Morenica» de Manuel Carrascosa

Obra libre: «Vesuvius» de Frank Ticheli

A LIRA DE RIBADAVIA (OURENSE)

Director: Xabier Oliveira Blanco

Pasodoble: «Brisas del Tea» de Iñaki Lecumberri

Obra libre: «Terra de Reis» de Pere Sanz Alcover

SOCIETAT RECREATIVA MUSICAL D'ALTEA LA VELLA (ALICANTE)

Director: Andrés Colomina Bernabeu

Pasodoble: «Rodríguez Cases» de José Aparicio Peiró

Obra libre: «Trips» de Óscar Navarro

ENSEMBLE DE DOLÇAINA I PERCUSSIÓ DE LA CIUTAT DE VALENCIA (VALÈNCIA) - (Banda Invitada)

Director Artístico: Fernando Cantó Salinas

Director Invitado: Pasqual Salort Aguilar

Programa:

«Germanies» (I.- La Crida; II.- La Pregaria; III.- La Contenda) de José Rafael Pascual-Vilaplana

«Esclafamuntanyes» de Saül Gómez Soler

«Maco» de Fernando Cantó Salinas (*)

«La Cremadella» (Estreno Absoluto) de José Rafael Pascual-Vilaplana (*)

«Als Zuavos» (Estreno Absoluto) de Fernando Cantó Salinas (*)

«Dinàmics» (Estreno Absoluto) de Francisco Valor Llorens (*)

(*) Con la colaboración del CPM Mestre Molins de Quart de Poblet

SECCIÓN SEGUNDA - Viernes 20 de Julio

Palau de la Música - 17 horas

Obra Obligada: «Un Deber De Amor» de Vicente Ortíz Gimeno

AGRUPACIÓ MUSICAL LOS MONTESINOS (ALACANT)

Director: José Vicente Pérez Pérez

Pasodoble: «Fina Blasco» de Rafael Talens Pelló

Obra libre: «Symphony nº 1. Gilgamesh (mov. 1, 2 y 3)» (I.- Gilgamesh & Enkidu;II.- Battle of Titans;III.- Adventures in the Forest) de Bert Appermont

SOCIETAT MUSICAL «LA ARMÓNICA» DE COX (ALACANT)

Director: Gonzalo Berná Pic

Pasodoble: «Las Arenas» de Manuel Morales Martínez

Obra libre: «Derivations» de Marco Pütz

UNIÓ MUSICAL POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)

Director: Carlos Herrero Belda

Pasodoble: «La Kermés de las Vistillas» de José M. Martín Domingo

Obra libre: «Third Symphony (mov. 2º y 4º)» de James Barnes

UNIÓN MUSICAL DE TORRE PACHECO (MÚRCIA)

Director: Antonio García Gil

Pasodoble: «Coplas Murcianas» de Manuel Massotti Littel

Obra libre: «States of Mind (mov. 2º y 3º)» (II.- Pathos; III.- Ethos) de Teo Aparicio Barberán

SOCIETAT ARTÍSTICA MUSICAL DE BENIFAIÓ (VALENCIA)

Director: José Vicente Leal Mora

Pasodoble: «Fina Blasco» de Rafael Talens Pelló

Obra libre: «Sinfonía nº1: Marea Negra» (I.- Espertar nas Rías Baixas; II.- Prestige, o afundimento; III.- Marea Negra; IV.- Marea Branca) de Antón Alcalde Rodríguez

SYMPHONISCHES BLASORCHESTER KREUZLINGEN (SUÏSSA)

Director: Stefan Roth

Pasodoble: «Hispano-Suiza» de Emilio Esteban Roja de Broma

Obra libre: «Praise Jerusalem» de Alfred Reed

NINETIES TROMBONE ENSEMBLE (VALENCIA) - (Banda Invitada)

Director: Daniel Perpiñán Sanchis

Programa:

«White Sands» de R. Mollá Albero

«Osteoblast» de Derek Bourgeois

«De Cai» de Pascual Piqueras (Arr. Pascual Piqueras)

«María de Buenos Aires» de Astor Piazzola (Arr. Steven Verhelst)

«Suspiros de España» de Antonio Álvarez Alonso (Arr. Miguel García)

«Latin District» de Jérome Naulais

SECCIÓN PRIMERA - Sábado 21 de Julio

Palau de la Música - 17 horas.

Obra Obligada: «Joglaresca» de Francisco Bort Ramón

BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE SILLEDA (PONTEVEDRA)

Director: Rafael Agulló Albors

Pasodoble: «Música y vinos» de Manuel Morales Martínez

Obra libre: «Where Angels fly» de Kevin Houben

BANDA MINICIPAL DE MÚSICA DE PUNTA UMBRÍA (HUELVA)

Director: Francisco Andrés De La Poza Curiel

Pasodoble: «Triana» de Santiago Lope

Obra libre: «Arafo, Ensueño de un Paraíso» de Ferrer Ferran

ARMAB - ASSOCIAÇAO RECREATIVA E MUSICAL AMIGOS DA BRANCA (PORTUGAL)

Director: Paulo Martins

Pasodoble: «Amigos da Branca» de Teo Aparicio-Barberán

Obra libre: «Segunda sinfonía (mov. 1º, 3º y 4º)» de Luís Serrano Alarcón

BEZIRKSJUGENDORCHESTER KIRCHDORF (AUSTRIA) - (Banda Invitada)

Director: Christoph Pamminger & Gottfried Rapperstorfer

Programa:

«Sinfonietta Nr 2 (mov. 1º y 2º)» de Fritz Neuböck

«Donauwalzer» de Johann Strauss Sohn

«Teufelstanz - Danse Diabolique» de Josef Hellmesberger

«Nottingham» de Wolfgang Amadeus Mozart

«Blackout» de Thomas Doss

«Saxpack» de Otto M. Schwarz (Solista: Stephanie Schoiswohl)

«Consolat de Mar» de Ferrer Ferran

SECCIÓN DE HONOR - Domingo 22 de Julio

Palau de la Música - 17 horas.

Obra Obligada: «Sinfonietta #1» de Bart Picqueur

JOVE BANDA SINFÓNICA DE LA FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (VALENCIA)

Director: Saül Gómez Soler

«Lo Cant del Valencià» de Pedro Sosa

«Ballets» (Selección) de Miguel Asins Arbó

«Phobos» de José Suñer Oriola

SOCIETAT MUSICAL INSTRUCTIVA SANTA CECILIA DE CULLERA (VALENCIA)

Director: Carlos Garcés Fuentelsaz

Pasodoble: «Las Arenas» de Manuel Morales Martínez

Obra libre: «Nemesis, Metàfora Sinfónica» de José Suñer Oriola

UNIÓ MUSICAL DE TORRENT (VALENCIA)

Director: Frank de Vuyst

Pasodoble: «Música y vinos» de Manuel Morales Martínez

Obra libre: «Images Diaboliques» (I.- Danse Satanique;II.- Fantasmagorie) de Alexandre Kosmicki

BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA - (Banda Invitada)

Director: Rafael Sanz-Espert

Programa:

«Marxa del Rei Barbut»* de Matilde Salvador

«With Heart and Voice» de David Gillingham

«Malaguenya de Barxeta» (Versión Obrint Pas) de Azael Tormo

«Rhapsody for Talents» de G. Castro D'Addona

(*) En conmemoración del centenario del nacimiento de la compositora.