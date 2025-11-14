Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Señalización del nuevo carril bus en la avenida Pío XII de Valencia. AYTO. VALENCIA

El plan de choque de la EMT señalizará nuevos carriles bus en vías congestionadas para ganar velocidad

El Ayuntamiento de Valencia asegura que la compañía municipal «está en máximos históricos» al haber triplicado los viajes respecto a 2019

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:44

Comenta

El 'plan de choque' para la EMT elaborado de manera conjunta con el servicio de Movilidad echa a andar, o, mejor dicho, a rodar. ... El Ayuntamiento de Valencia pretende señalizar nuevos carriles exclusivos que permitan mejorar la velocidad comercial del transporte público en las vías de la ciudad, especialmente en aquellas en las que se genera una mayor congestión de tráfico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

