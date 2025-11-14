El plan de choque de la EMT señalizará nuevos carriles bus en vías congestionadas para ganar velocidad

El 'plan de choque' para la EMT elaborado de manera conjunta con el servicio de Movilidad echa a andar, o, mejor dicho, a rodar. ... El Ayuntamiento de Valencia pretende señalizar nuevos carriles exclusivos que permitan mejorar la velocidad comercial del transporte público en las vías de la ciudad, especialmente en aquellas en las que se genera una mayor congestión de tráfico.

El Consistorio recuerda en un comunicado que la compañía municipal «está en máximos históricos», ya que los viajes se han triplicado respecto a 2019 y han crecido un 12% en comparación con 2024. «Por ello, y con el fin de continuar mejorando el servicio tras analizar el incremento de los tiempos de algunas líneas, se van a señalizar carriles EMT-Taxi exclusivos en algunas de las vías más congestionadas por donde circulan también algunas de las líneas con mayor afluencia de pasajeros de toda la red como son la 99, con 26.000 pasajeros al día (laborables), la 95, con 13.000, o la 92, con 11.000», ha destacado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell.

Obras de Pérez Galdós

Las obras actualmente en ejecución del eje de las avenidas Pérez Galdós-Giorgeta obligan a desviar el tráfico motorizado por las vías adyacentes y comprometen la circulación en determinados momentos del día. Es el caso de Pío XII, donde se ha procedido esta semana a señalizar y a segregar mediante elementos separadores y bolardos reflectantes el carril derecho, entre Menéndez Pidal y Joaquín Ballester, convirtiéndolo en carril exclusivo EMT-Taxi. Por esta vía circulan las líneas 60, 62, 63, 64 y 92 de la EMT.

En los próximos días se ejecutarán los trabajos en el tramo de Manuel de Falla más cercano al puente Nou d'Octubre, donde se señalizará un carril EMT-Taxi central y se dejarán, para el resto del tráfico, tres viales de acceso al puente y el carril derecho de acceso a Pío Baroja. Por Manuel de Falla circula la línea 95.

En la calle Nou d'Octubre dirección avenida del Cid, por donde transitan las líneas 73, 95, 98 y 99, también se señalizará un tramo de carril EMT-Taxi exclusivo con elementos separadores para asegurar la accesibilidad a la parada 'Ciutat Administrativa 9 d'Octubre-Cieza', cuya plataforma se amplió en febrero de ese mismo año.

Plaza España y Serrería

Por otra parte, en el acceso a Plaza España desde San Vicente Mártir se señalizará con pintura y elementos separadores el carril central y se reordenará adecuadamente la planta viaria evitando los trenzados que complican la circulación. Este tramo de San Vicente Mártir forma parte del itinerario de las líneas 27 y 64 de la EMT.

Los trabajos de señalización de un carril exclusivo para el transporte público se efectuarán también en los dos sentidos del eje que engloba las calles Menorca, Ibiza, Serrería, Marino Blas de Lezo i Lluís Peixó. Un eje altamente concurrido y por el que circulan las líneas 4, 19, 30, 31, 32, 92 94, 98 y 99.