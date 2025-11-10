Mejoras de la EMT alrededor del Roig Arena

La concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia ha iniciado unas obras en el Bulevar Sur, en concreto, en la isleta central de la avenida ... Antonio Ferrandis en el entorno del Roig Arena.

El objetivo de estos trabajos, para los que ha sido necesario levantar la isleta que meses atrás ya se había cercado con vallas, es realizar mejoras en el servicio de transporte de la EMT y evitar posibles congestiones de tráfico en la zona de moda de Valencia.

Con estas obras se creará un carril adicional para la EMT en el centro de la avenida y servirá para agilizar el paso de los buses, sobre todo, cuando haya eventos musicales o deportivos en el pabellón multiespacios.

Los cambios que se están realizando en la parte central del vial se contemplan en la web del servicio municipal de Coordinación de las Obras de Canalización en Vía Pública (Ocoval) como 'adecuación de la planta viaria' y se prevé que las obras duren un mes. Comenzaron a finales de octubre y se espera que terminen el 28 de noviembre.

Según detallan desde el servicio de Movilidad, «esta obra sirve para varios propósitos. Permite que la línea 14 acceda a Amado Granell».

En segundo lugar, se consigue que se pueda efectuar «la circulación del bus por el carril central» y, además, también contempla hacer una parada central en este espacio, que está a escasos metros del recinto Roig Arena.

Del mismo modo, desde Movilidad explican que con estas obras también se evita la parada de la intersección del Bulevar Sur con Bombero Ramón Duarte y la reincorporación a la vía principal para evitar la posible congestión de la puerta principal del Roig Arena cuando se necesite«. Y, de igual modo, permitirá hacer un cambio de sentido si se considera necesario.

En definitiva, el objetivo es adecuar la actual planta viaria del Bulevar Sur para descongestionar un punto de la ciudad donde ha crecido la densidad del tráfico por el foco de atracción de la zona tras la inauguración del recinto cultural y deprotivo, pero también por ser un punto de paso desde la Pista de Silla hacia la Cv-500, Serrería y la avenida del Puerto.

No hay que perder de vista que el aumento del tráfico rodado en la zona afecta a los tiempos de paso de los autobuses, ya que por este punto pasa la línea 99 de la EMT, que es la segunda con más pasajeros de Valencia, después de la C3 (Circular), ya que une barrios como la Malvarrosa, la zona de Serrería, con los centros comerciales, el Hospital La Fe y el General y con barrios como San Isidro, San Marcelino o Vara de Quart.

Estas obras faltará ver si sirven para preparar la futura línea C9 de la EMT, un recorrido que no está cerrado, falta definirlo porque se tienen que van a aceptar alegaciones vecinales realizadas.

Por otro lado, cabe destacar que cuando hay eventos en el pabellón Roig Arena, desde la EMT ya se ha optado por incorporar más autobuses de la EMT de la línea 99, en concreto dos más, para reforzar el servicio y tratar de evitar que se 'cuelgue' el cartel de completo desde esa parada, si bien fuentes sindicales consultadas opinan que se deberían poner más buses para no quedarse cortos en el servicio.