La Policía Local de Valencia valla la isleta frente al Roig Arena ante el concierto inaugural del sábado

Si pasea por la avenida Antonio Ferrandis de Valencia y se encuentra con la isleta central cercada con vallas no es porque se acerquen las ... Fallas o la Navidad, sino porque la Policía Local y la concejalía de Movilidad han decidido reforzar la seguridad en este punto.

El motivo es muy claro. Este sábado se inaugura el espacio multieventos del Roig Arena, con un concierto homenaje al valenciano Nino Bravo, y el Ayuntamiento de Valencia quiere ordenar el tráfico en la zona, dada la previsible gran afluencia de público en la zona.

Este miércoles ya se han podido ver unas vallas provisionales, pero se pondrán unas definitivas para evitar que se use esta isleta instalada precisamente frente al Roig Arena.

Si bien en acontecimientos deportivos como los partidos de fútbol del Mestalla es habitual encontrarse coches aparcados donde encuentran un hueco, sobre aceras, rozando espacios ajardinados o en viales, ahora el objetivo en este caso, es evitar la tentación de que la gente aparque en esta isletas.

Según fuentes municipales, con este vallado se pretende, en primer lugar, que los motoristas no estaciones sus vehículos encima de la isleta, ya que no está permitido. Pero además, pensando en que si se estacionara irregularmente, se podrían producir complicaciones en el tráfico, ya que tendrían que bajar el bordillo para incorporarse a un vial con coches en circulación.

Por otro lado, se trata de evitar la tentación de que los peatones que quieran acceder al recinto cultural y deportivo crucen por la isleta, de forma indebida, ya que tendrán que ir a buscar los pasos de peatones para garantizar su seguridad.

No hay que olvidar que el concierto inaugural en homenaje a Nino Bravo en el Roig Arena será este sábado a las 20 horas. Se trata de un edificio que ha precisado una inversión de 400 millones y que se empezó a construir en 2020.

En este espacio polivalente hay una capacidad para 20.000 personas en conciertos y 15.600 en partidos de baloncesto.

Es importante destacar que a lo largo del año esperan tener una afluencia de un millón de personas y que ya han vendido el 75% de las entradas de los casi 60 conciertos programados en su primer año.