Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la piscina de Ayora. Jesús Signes

La piscina de Ayora reabre a medio gas

La instalación municipal volvió a la actividad a finales de agosto sin suministro de agua caliente y los usuarios presentan una queja ante el Ayuntamiento

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:40

Comenta

Usuarios de la piscina de Ayora han presentado una queja al Ayuntamiento de Valencia al ver que su reapertura tras el verano se ha ... producido a medio as. Y nunca mejor dicho. Porque los usuarios denuncian que durante el mes de septiembre y hasta esta semana del mes de octubre la climatización de la piscina ha estado inoperativa. De igual modo, los trabajos con la caldera de las instalaciones continúan en marcha, por lo que en los vestuarios del recinto tampoco hay agua caliente. Desde el Consistorio aseguran que en los próximos días debería estar solucionado el problema.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  2. 2 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»
  3. 3 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  4. 4 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  5. 5 Entrevista al presunto asesino de Loli: «Esa noche le pegué un empujón y se dio un pescozón contra la pared»
  6. 6 Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes
  7. 7 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  8. 8 La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: así debes actuar si un coche ocupa tu plaza de garaje
  9. 9 Un accidente múltiple en la CV-30 colapsa varias vías este martes durante varias horas
  10. 10

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La piscina de Ayora reabre a medio gas

La piscina de Ayora reabre a medio gas