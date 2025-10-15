La piscina de Ayora reabre a medio gas

Usuarios de la piscina de Ayora han presentado una queja al Ayuntamiento de Valencia al ver que su reapertura tras el verano se ha ... producido a medio as. Y nunca mejor dicho. Porque los usuarios denuncian que durante el mes de septiembre y hasta esta semana del mes de octubre la climatización de la piscina ha estado inoperativa. De igual modo, los trabajos con la caldera de las instalaciones continúan en marcha, por lo que en los vestuarios del recinto tampoco hay agua caliente. Desde el Consistorio aseguran que en los próximos días debería estar solucionado el problema.

El Ayuntamiento de València anunció el julio pasado que iba a invertir durante el verano cerca de 650.000€ en la mejora de la instalación a través de la rehabilitación del complejo deportivo y la reposición de maquinaria técnica de la piscina. De hecho, el actual gobierno municipal denunció que la piscina de Ayora «es una de las instalaciones perjudicadas por el abandono del anterior ejecutivo local, que dejó sin renovar la concesión caducada en el año 2019».

De hecho, desde el Ayuntamiento se asegura que, en concreto, «el deterioro de las canalizaciones y el mal estado de la red de saneamiento de la instalación ha obligado a reforzar la actuación municipal, afectando a los plazos inicialmente previstos para la intervención». A este respecto, desde el Consistorio anunciaron que las instalaciones cerrarían durante unas semanas de agosto, y volverían a abrir en septiembre.

Con toda esta situación, alrededor de 45 usuarios presentaron la pasada semana una queja al Ayuntamiento: «Desde que volvieron a abrir las instalaciones el agua está helada tanto en las piscinas como en las duchas, por lo que estos dos meses ha sido imposible entrar en las piscinas o ducharte». Del mismo modo, los usuarios llegan incluso a insinuar que han salido de la piscina con picor de ojos y de piel y que el agua «en ocasiones se ve turbia».

En este sentido, fuentes municipales detallan que el nuevo equipamiento de climatización del agua se instaló la semana pasada, lo que ya ha permitido ir aumentando de manera progresiva la temperatura en el vaso de la piscina. En el caso de los vestuarios, está previsto que cuenten con suministro de agua caliente a lo largo de los próximos días, tal y como confirma el Ayuntamiento.

«Cabe recordar que, tras el cierre técnico acometido en agosto para minimizar la afección de la actividad deportiva, la piscina fue reabierta con agua a temperatura de la red para garantizar el servicio público a los usuarios de la instalación», explican desde el Consistorio. Y por este motivo, los usuarios también muestran su descontento. Algunos afectados han asegurado que no volverán a pisar la piscina hasta que los problemas de temperatura se soluciones.

Sin embargo, la oferta de actividades que se realizan en el centro se desarrolla con normalidad, por lo que las cuotas de pago por estos servicios se envían cada mes de manera habitual. Varios de los usuarios que han firmado la queja reclaman que se les descuente parte de la cuota, al no estar los servicios de la instalación funcionando a pleno rendimiento. «Cuando cerraron en agosto hasta el día 18 nos pasaron el recibo y sólo nos cobraron por los 12 días que estuvo abierta. Creo que no deberían cobrarnos las cuotas en septiembre y octubre s no hemos podido disfrutar del servicio con agua caliente», apuntaban algunos afectados.