La piscina de Abastos, «en estado de abandono» La fachada del complejo. / irene marsilla Usuarios de las instalaciones lamentan el deterioro y la falta de limpieza del complejo, que hace un año que no tiene contrato de mantenimiento MAR GUADALAJARA Valencia Lunes, 25 marzo 2019, 18:51

«Es una lástima que un edificio de estas características esté echándose a perder, las instalaciones están en estado de abandono, no hay derecho», explica Amparo que acude desde hace más de 10 años a la piscina del Complejo Deportivo de Abastos. «Voy todos los días por las mañanas porque me gusta y me sienta bien hacer algo de deporte, pero desde hace unos años se está notando no solo por el deterioro, también por la limpieza», asegura.

En 2018 el Ayuntamiento de Valencia anunció cambios en el complejo que nunca llegaron. Su intención era la de aprovechar que debía licitar de nuevo su gestión para realizar «importantes inversiones en su interior». Así se prometió en enero del año pasado, pero con la concesión ya caducada, todavía no se ha adjudicado un nuevo contrato. Los usuarios aseguran haber realizado escritos dirigidos al consistorio en repetidas ocasiones durante los últimos años sin obtener respuesta ni soluciones.

Las instalaciones tienen más de 15 años; Antonia lleva siendo usuaria desde entonces. «Ya no me cambio ni me ducho allí, es un desastre», comenta. Acude a las clases que se imparten en la piscina en un grupo de diez personas que como ella aseguran estar cansados de advertirle de la situación al Ayuntamiento: «Lo hemos dicho y les hemos escrito pero no hay manera, no se como Sanidad no actúa ni mete mano ahí, porque creo que si lo vieran se escandalizarían», añade Amparo.

«Hay mucha suciedad y porquería, el termostato del agua no funciona, yo me he quemado en las duchas y el agua de la piscina se desborda por todos lados y entra hasta los vestuarios, han habido varios percances», relata Antonia, algo que confirma también Amparo. «Una señora se resbaló y hace poco, aún está en el hospital, pero es que no hay personal de limpieza ni de mantenimiento como sí se veía hace unos años», explica. Pilar es otra de sus compañeras. Comenta que han pensado en movilizarse y realizar una concentración frente al complejo. «Estamos pagando un servicio y no pedimos lujos ni nada por el estilo, simplemente un mínimo, porque la gente está harta de pagar por unas instalaciones que están hechas un desastre».

Suciedad y abandono son las palabras que más repiten quienes son habituales en el complejo también por los usuarios del gimnasio que se encuentra en la parte de arriba del edificio han manifestado sus quejas ante el personal y las han hecho llegar al consistorio.

Hasta la propia regidora de sanidad y deportes, Maite Girau, admitió hace más de un año que las instalaciones requerían de alguna reforma y fue en esta misma ocasión cuando se prometió que se introduciría en el nuevo pliego de condiciones de la concesión, la obligación a la nueva gestora de realizar inversiones en el complejo deportivo.