«Hemos perdido a dos amigos, el negocio, la casa, el coche, el traje de valenciana de mi hija y los moños, pero tenía que venir a dar las gracias a la Virgen»

Cuando la noche es todavía cerrada y las golondrinas aún no han dado su paseo matutino por la plaza de la Virgen, comienzan a llegar ... los peregrinos que realizan grandes caminatas, hasta de 42 kilómetros en el caso de Sueca, para demostrar el fervor que sienten por la Mare de Déu.

Esta edición, además, es especial después de la riada vivida en la provincia de Valencia y eso se ha notado en las emociones a flor de piel de los peregrinos. Entre ellos, María José Quiles, Miguel Salcedo, su hija y vecinos de Catarroja que no han dudado en renovar sus fuerzas después de tener sus propias casas llenas de barro.

«Hemos perdido dos amigos, uno de Catarroja y otro de Paiporta. Se nos llenó de barro el negocio, hemos perdido dos coches, nos entró agua en la casa justo el mismo día que firmamos la hipoteca y el barro se nos llevó hasta el traje de valenciana de mi hija, que estaba en la tintorería, y los moños», comentan María José y Miguel.

A pesar de ello, no han dudado en que había que hacer el camino «para dar gracias a la Virgen por estar vivos y para pedir que no vuelva a suceder» y añaden que incluso irán esta tarde a la procesión.

Con la misma emoción han llegado falleros de dos comisiones también afectadas por la dana: la de Maestro Serrano y la de El Poble, ambas de Paiporta.

Falleros de Maestro Serrano y El Poble de Paiporta y falleros de Maestro Serrano, con la sudadera solidaria por la dana. Jesús Signes

En el primer caso, han realizado la peregrinación unos treinta falleros. «Hemos venido con la sudadera solidaria que hicimos de la dana donde se lee el lema 'Valencians en peu alcem-se», indica Javier Montero, presidente de Maestro Serrano. Entre sus compañeras, Yolanda Fernández, detalla que tras la dana «todavía no he podido volver a mi casa porque nos está costando mucho encontrar profesionales de la reforma. El agua me llegó a 2,5 metros de altura».

Yolanda detalla que este día de la Virgen «tocaba venir en peregrinación para pedir que lo que hemos vivido con la riada no vuelva a ocurrir» y muchas compañeras recuerdan que todavía no tienen los ascensores arreglados y las fallas todavía no han cobrado del Consorcio el dinero para arreglar los locales.

Desde la falla El Poble de Paiporta también hacen el recorrido unos 30 falleros, acompañados por la bandera de su comisión y tras cruzar el puente de la Solidaridad de La Torre por donde tantos voluntarios hicieron el camino para ayudarles. «Hemos perdido todos algún coche, varios se vieron afectados en sus casas y hoy es día de dar las gracias a la Virgen por estar vivos y poder venir a verla», indican Marc Otiz y Pepe Ricart.

Peregrinos de Paterna, con su alcalde, y caminantes del Marquesat. LP

Los peregrinos más numerosos, un año más han sido los del colectivo Amigos del Camino de la Virgen de los Desamparados de Paterna, entidad que preside Jesús Fernández, que llegaron acompañados con la música de la banda de cornetas y tambores de La Coma y con su alcalde, Juan Antonio Sagredo. Han hecho el recorrido desde Paterna, por la huerta, hasta la plaza de la Virgen 2.500 personas, entre ellos, mayores como Cristóbal Cuenca, de 79 años o Teresa Fernández, de 80 años que ha recibido un reconocimiento en forma de medalla, al igual que José Miguel Colás, de la Policía de Paterna.

Los caminantes paterneros nada más entrar en la Basílica han lanzado la frase de «¡ya estamos en casa, Mareta» y han querido dedicar esta peregrinación a los «afectados y voluntarios de la dana», tal como han recordado en su encuentro con la Virgen.

También muy numeroso ha sido el grupo de Sueca. Luis Ruiz y Andrés Ventura son los que iniciaron esta tradición en esta población de la Ribera «y hemos venido 250 personas. Durante el camino, hacemos la cena en Sollana y tomamos chocolate en Benetússer».

Peregrinos de Sueca y de Massarrojos. LP

Entre los peregrinos que han llegado de los primeros estaba la familia Palanca-Casaña, de Massarrojos, que a las 2 de la madrugada ya etsaban tomando un café y haciendo tiempo para disfrutar la 'Descoberta' «y a la tarde volvemos para la procesión».

Empar Ruiz y Nuria Domingo, jóvenes vecinas de Massamagrell estaban ilusionadas con la peregrinación. «Hemos venido unas 250 personas y ha sido emocionante».

Peregrinos de Godelleta, Pobla de Farnals y de Massamagrell. LP

Desde los pueblos del Marquesat, de poblaciones como Alfarp, Catadau y Llombai han hecho el recorrido Maria Carmen Estarlich, Rosa Piquer, María Ángeles Laza, Raquel Viñuelas, Maite Ortiz y Héctor Casco. «Son 34 kilómetros y lhemos completado el recorrido todos, a pesar de las ampollas. Nos hemos traído mochilas con agua, polares, chubasquero, chalecos reflectantes, linternas y dulce».

También han hecho muchos kilómetros, en concreto, 35, un grupo de amigos que han partido desde Godelleta con Pepe Zanón como veterano, a sus 73 años ya ha hecho el camino 18 veces.

Desde la Pobla de Farnals han llegado también un grupo de amigos de varias generaciones, desde una niña de 12 años a un vecino, Vicente Saborit, de 80 años.