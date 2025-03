Lleno hasta la bandera en Patraix para participar en la torreznada solidaria con los afectados por la dana

Si ven una cola kilométrica en la plaza de Patraix y notan un aroma rico a carne cocinada, sepan que es por una buena causa. ... Se trata de la torreznada solidaria que ha organizado la asociación de vecinos de Patraix para recaudar fondos para los vecinos de Turís, Chiva y l'Alcúdia afectados por la dana.

La cita gastronómica y solidaria y ha conseguido llenar la plaza hasta la bandera y, no era para menos, ya que la persona que estaba cocinando el rico manjar soriano era Fernando Santamaría, cocinero que ha quedado tercer clasificado en el concurso de 'Mejor Torrezno del Mundo 2025', celebrado el pasado domingo en Burgo de Osma.

«Seguro que vamos a superar los 1.000 torreznos con los más de 80 kilos de carne que hemos traído para que la gente pruebe como sabe este torrezno con el que he conseguido ser el tercero mejor del mundo», indica el propio cocinero.

Santamaría argumenta que es bilbaíno «pero vivo en Paiporta y también fui afectado por la dana. He perdido el coche, el trastero, no nos va el ascensor de la finca y también se me han estropeado muebles, pero hoy vengo a repartir felicidad y a ser solidario».

Torreznos solidarios y colas para adquirir el manjar gastronómico. Iván Arlandis

La propuesta era tan atractiva que la cola era muy abultada, «hemos tardado más de una hora en poder degustar los torreznos, pero ha valido la pena porque es importante ser solidario, venir con los niños a que disfruten de la mañana y de paso, probar estas delicias», explica Jorge López, vecino de la avenida del Cid. Para ambientar la espera los gigantes y cabezudos de Patraix han hecho unas danzas.

En el público estaban también Javi Monasterio y Laura Pellicer, también afectados por la dana, que son además vecinos de Fernando Santamaría. «Perdimos el coche, la furgoneta del trabajo y venimos para que la gente no se olvide de lo que ha pasado y todavía quedan muchas cosas por hacer porque, por ejemplo, se perdieron muchas máquinas para limpiar las calles y a nosotros, nos han pagado el coche hace dos semanas y lo tenemos ahora pedido».

Muy feliz se veía también a David Berrojo, presidente de la Casa de Soria en Valencia. «Estamos aquí para ayudar en este acto solidario y Fernando Santamaría es socio nuestro y lo importante es ser solidario. Hace unas semanas hicimos una torreznada en la zona del mercado de Colón y también tuvo mucha acogida».

Plaza de Patraix, llena de gente. Iván Arlandis

En la cola había jóvenes, como Vanessa Martínez de Torrent. «Teníamos que probar los torreznos y colaborar con la acción solidaria porque conocemos a gente afectada».

Otra mujer, Maite Palacios, ha explicado que «soy de Paterna pero tengo mucha vinculación con Patraix, que es donde se criaron mi madre y mi tía y hoy es día de venir a ser solidaria».

Marcos y Eusebua González, que han asistido como Luis Monllor, han explicado que ellos son nacidos «en Soria y somos miembros de la Casa de Soria y hoy venimos a Patraix para ayudar y demostrar a los afectados que no están solos».

De la zona de Blasco Ibáñez se han acercado a probar los torreznos Marianna y Carlos. «teníamos ganas de probar estos torreznos tan famosos y, si es por una buena causa, mejor».

También Gigliola Salvatierra, vecina de Mislata ha acudido con su hija, «porque a ella le encantan los torreznos y, además, hacemos una acción solidaria y vemos la Feria del libro».

El portavoz vecinal, Toni Pla, estaba feliz de ver la plaza llena de gente solidaria. «Este acto de hoy es la quinta acción solidaria que hacemos. Primero, al día siguiente de la dana, ya estuvimos recogiendo alimentos y enseres y dijimos que no los íbamos a olvidar. Por eso, hicimos primero un homenaje a las víctimas de las poblaciones afectadas en general, y en particular, a los vecinos de Turís, Chiva y l'Alcúdia, que son los que dan nombres a calles de Patraix».

Pla añade que también realizaron en Nochevieja «un homenaje a los voluntarios, con la hoguera solidaria. En enero hicimos un encuentro de alcaldes de estas tres poblaciones afectadas y en febrero una charla con representantes de la UPV y UV para hablar de las causas de la dana y de la necesidad de hacer infraestructuras».

Ahora se ha hecho esta torreznada y «vamos a comprar y recoger libros, que la gente puede traernos a la entidad, sobre una lista que nos han solicitado en l'Alcúdia. También vamos a destinar parte del dinero que recaudemos para unas peticiones que nos han hecho desde el Centro de Emergencia Social de Chiva, con recogida de alimentos y listado de enseres que necesitan algunos afectados, como microondas o sofás».

Pla invita a que la gente les done ayudas también para libros «y esa será nuestra próxima acción, la del mes de abril».

Mientras jóvenes y mayores han degustado los torreznos campeones, en la plaza se han podido ver representaciones de cuentacuentos como David March Chulvi, Marta Albiol y otros miembros de la asociación Prosa Elàstica.

Este sábado por la tarde hay cuentacuentos a las 19 y 18.45 horas y el domingo, a las 11, 12, 12.45, 17 y 18 horas con Alba Polit, Paula Reyes y Berta Espert.

En los distintos expositores de libros también hay firmas de obras de autores como Emilia Serrano, Sandra Escudero y el Payaso Pepe, David Querol y Ari González, entre otros.