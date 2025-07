El parque del PAI del Cuartel de Ingenieros abre tras subsanar las deficiencias

Fumata blanca para el parque del futuro PAI del Cuartel de Ingenieros de la calle San Vicente Mártir de Valencia. Desde el Ayuntamiento de ... Valencia han confirmado a LAS PROVINCIAS que durante la jornada de este miércoles se firmará la recepción de las obras. Salvo sorpresa mayúscula y de última hora, en el momento en el que se produzca este trámite administrativo, la zona de recreo infantil y su jardín adyacentes ya podrá ser utilizados por los vecinos del barrio después de haber subsanado todas la deficiencias detectadas la semana pasada.

Pese a que hasta casi ayer mismo todavía quedasen algunos flecos del planeamiento por resolver, gracias a las revisiones efectuadas por los distintos servicios municipales del Consistorio y a las subsanaciones posteriores de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), el organismo adscrito al Ministerio de Vivienda, todo ha conseguido llegar en regla para la firma de los técnicos y su consecuente apertura al público. Esta era la intención que había manifestado con anterioridad la alcaldesa María José Catalá y también la fecha en la que la Sepes preveía que se produjera el traspaso de la gestión del suelo urbanizado.

Y es que el proceso burocrático no ha sido nada sencillo, buena muestra de ello ha sido que hasta hace escasos días no se hayan podido cerrar los flecos de la operación. Cabe recordar que hace menos de una semana desde el servicio de Movilidad calificaron el estado de la señalización como «desfavorable» y pendiente de subsanar. La sección de aguas sí fue declarada «favorable», pero de manera condicional a la espera de que se reparen algunas deficiencias todavía sin solución. En cuanto al sistema de alumbrado público se llevó a cabo la revisión pero a través de un grupo electrógeno porque todavía no había luz en las instalaciones y aún persistían algunas deficiencias por corregir. Otros servicios municipales como los bomberos, por la delegación de Emergencias, presentaron un plano con subsanaciones por correo correo electrónico que fue reenviado a la Sepes para su revisión del mismo modo que hizo la Oficina de Coordinación de Obras de Valencia (Ocoval) mediante otro informe.

Sin acto público de inauguración oficial con presencia de cargos políticos, a partir del momento en el que los técnicos municipales rubriquen el documento de recepción formal de los trabajos, los vecinos podrán hacer uso de este 'brote verde' de un PAI. Nunca mejor dicho eso de 'brote verde' porque, pese a que las fuentes gubernamentales consultadas aseguren que el proyecto no sufre ningún retraso, todavía queda algún tiempo para ver completada la urbanización en su totalidad pues la construcción de las 200 viviendas prometidas va para largo. De hecho, se prevé que este sea el próximo asunto en la liza entre el Ayuntamiento y el Gobierno.

Fuentes municipales ya apuntan en esta línea y apremian al Ejecutivo, el agente urbanizador según lo estipulado en el convenio de las obras, a construir los 200 inmuebles de alquiler asequible: «Si tanto le preocupa al Gobierno la vivienda, ¿por qué no se acelera la construcción?», se preguntan irónicamente desde el Consistorio antes de afirmar que las obras de urbanización del parque eran complementarias al levantamiento de los edificios.

Sin retrasos

Este diario se interesó días atrás por una serie de circunstancias administrativas relativas a las licitaciones de las obras que podían haber ocasionado algún tipo de retraso en la construcción de las viviendas. Cabe recordar que el proyecto se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público por 968.274 euros sin IVA.

En concreto, LAS PROVINCIAS consultó a la Sepes para saber los motivos que habían llevado a que el primero de los lotes, que tenía fecha de presentación de ofertas el 19 de mayo, no se hubiera actualizado en dos meses y si eso significaba que el trámite acumulaba algún retraso.

Desde el ente de Vivienda respondieron que «no hay ninguna demora» así como que los expedientes «siguen su curso». Eso sí, sobre la fecha en la que se levantarán las edificaciones, las mismas voces prefirieron optar por no dar un plazo determinado al no haberse iniciado todavía la fase de edificación de los inmuebles.