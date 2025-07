La apertura de parques del Cuartel de Ingenieros de Valencia, pendiente del pulso político

Las parcelas del antiguo, ya extinto, Cuartel de Ingenieros de la calle San Vicente Mártir siguen esperando las 200 viviendas públicas proyectadas y ... con el visto bueno del Gobierno central en febrero de este año. Por el momento, la zona ya ha sido urbanizada mediante la construcción de parques y zonas ajardinadas que, de hecho, próximamente estarán listas para el disfrute de los vecinos de la zona. Por contra, para la materialización de los inmuebles de titularidad pública todavía habrá que esperar al no haber salido a licitación.

Lo cierto es que el Proyecto de Actuación Integrada (PAI) del Cuartel de Ingenieros pues todo arrancó en noviembre de 2008 cuando se suscribió un convenio entre la Entidad Pública Empresarial (SEPES), adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (GIED) para vender los terrenos y destinarlos a la construcción de vivienda pública.

Dos años más tarde, en 2010, se firma un convenio de colaboración a tres bandas entre el SEPES, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia para desarrollar la actuación acordándose que fuera la entidad estatal la encargada de urbanizar los terrenos. Pese a ello, no es hasta mayo de 2019 cuando la Conselleria de Vivienda del entonces gobierno del Botánico aprobó el PAI publicándose en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 8 de mayo de ese año.

La cronología sigue en febrero de este año cuando el Consejo de Administración de SEPES aprueba contratar la redacción de los proyectos de edificación y dirección de obra de un nuevo edificio destinado a vivienda asequible dentro del PAI del Cuartel de Ingenieros. La entidad dependiente de Vivienda asegura que esta actuación «albergará al menos 200 viviendas de uno, dos y tres dormitorios y donde se programará un mínimo de un 4% de viviendas con las características constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el acceso y adecuación para personas con discapacidad».

El proyecto se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público por un valor estimado de 968.274 euros sin IVA. Una de las licitaciones implicadas en la actuación fue actualizada el pasado 16 de julio para excluir a dos de las empresas que aspiraban al proceso mientras la segunda ya cuenta con una mercantil ganadora.

LAS PROVINCIAS consultó al SEPES para saber los motivos que han llevado a que el primero de los lotes, que tenía fecha de presentación de ofertas el 19 de mayo, no se haya actualizado en dos meses y si eso significaba que el trámite acumulaba algún retraso. Desde el ente de Vivienda respondieron que «no hay ninguna demora» así como que los expedientes «siguen su curso». Eso sí, sobre la fecha en la que se levantarán las edificaciones, las mismas voces prefirieron optar por no dar un plazo determinado al no haberse iniciado todavía la fase de edificación de los inmuebles.

Fin de la urbanización

Pese a que las viviendas todavía tardarán en llegar, los vecinos de la zona buscan saber cuándo podrán hacer uso de los parques y jardines del PAI. Un reciente rifirrafe entre la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la cuenta del Partido Popular de la ciudad de Valencia en la red social X arroja algo de luz en el asunto.

La semana pasada, Bernabé se hizo eco de unas declaraciones en las que la alcaldesa de Valencia critica que el Gobierno no haya invitado a representantes municipales a ningún acto del Cuartel de Ingenieros. La delegada adjunta un documento del SEPES con fecha del 26 de junio en el que convocaba al Ayuntamiento a un supuesto acto de recepción de las obras para el próximo 30 de julio. Cabe destacar que en el momento en el que el Consistorio reciba los trabajos, los residentes ya podrán acceder a los equipamientos.

En otras palabras, que el Ejecutivo prevé que el Ayuntamiento recepcione las obras en la semana que viene. Sin embargo, fuentes municipales consultadas por este diario rebajan estas expectativas dado que los técnicos de los distintos servicios del Consistorio se encuentran revisando informes para garantizar el cumplimiento de todos los parámetros legales. Entre otros se están comprobando asuntos relativos al alumbrado, el ciclo integral del agua, los protocolos de emergencias...

De hecho, desde el SEPES respaldan esta versión alegando que si se comprueba que la obra está «correctamente terminada» y el Ayuntamiento no ve reparos, «se procederá a su recepción y, en el mismo momento, puede pasar a estar a disposición de la ciudadanía».

Volviendo a los dimes y diretes en redes sociales, Bernabé aseguró en su publicación que desconocía si las afirmaciones de Catalá eran «maldad o ignorancia, pero ambas son más propias de una agitadora que no de una buena gobernante. Basta ya de victimismo». «En las últimas visitas que se han hecho por parte del Gobierno a ese entorno, nadie ha trasladado ninguna invitación al consistorio», respondieron desde el PP municipal. «No sabemos si es maldad, propia de la delegada 'fake' sanchista, o falta de comprensión lectora. Basta ya de mentir y manipular», remataron los 'populares'.

Otras fuentes consistoriales consultadas afirmaron que las obras de urbanización eran complementarias al levantamiento de los edificios que albergarán las 200 viviendas y afean que el SEPES no haya llevado a cabo las obras de manera simultánea: «Si tanto le preocupa al Gobierno la vivienda, ¿por qué no se acelera la construcción?», se preguntan irónicamente.

Por su parte, el Gobierno defiende que este PAI representa una mejora para la ciudad tanto en términos económicos, triplicando la inversión del Estado de 20 a 60 millones, como en materia habitacional pues permitirá generar en la ciudad de Valencia hasta 438 viviendas asequibles del Plan de Vivienda Asequible del Ministerio de Vivienda.