El parque Manuel Granero se queda sin presupuesto El parque Manuel Granero, esta semana. / damián torres El Consistorio defiende que necesita un informe del Estado para poder gastar el dinero del superávit en la reforma de esta zona de Ruzafa ÁLEX SERRANO VALENCIA. Lunes, 25 marzo 2019, 00:03

Los vecinos de Ruzafa tendrán que esperar para la remodelación del parque Manuel Granero. Una espera que se antoja eterna, porque no ha habido ninguna obra en el jardín desde hace años, y eso que cuando el PP dejó la alcaldía hace ahora cuatro años el proyecto estaba listo para ser aprobado. Sin embargo, la remodelación se ha quedado sin presupuesto este mandato y habrá que aguardar a después de las elecciones de mayo.

Tras la llegada del tripartito al Consistorio, la concejala de Medio Ambiente, Pilar Soriano, paró el proceso de adjudicación del proyecto del PP, que estaba a un paso de ponerse en marcha según fuentes populares. Tenía un coste de unos 300.000 euros, pero recibió reservas vecinales por la reducción de arbolado y otras cuestiones que no terminaban de convencer a los residentes del barrio, agrupados en torno a la Asociación de Vecinos de Ruzafa-Gran Vía y la Plataforma per Russafa. Por eso, Soriano decidió poner en marcha un proceso participativo cuyos resultados se presentaron el pasado año: los casi 8.000 metros cuadrados del parque iban a recibir nueva vegetación y se iba a mejorar la conexión entre las cuatro zonas que lo conforman.

Todo ello queda, por ahora, en un cajón. Así lo confirmaron fuentes municipales, que reconocieron que aunque disponen de los 600.000 euros que cuesta la remodelación, no pueden hacer uso de ellos porque como provienen del superávit del pasado año, «se necesita un informe de sostenibilidad financiera que tiene que hacer el Gobierno y no sabemos cuándo va a llegar». Así lo reconoció también la concejala Soriano a la edil del grupo municipal popular, Lourdes Bernal, en la última comisión de Medio Ambiente celebrada la pasada semana.

«La gestión en parques y jardines es ineficaz, caótica, irresponsable y engañosa», denunció Bernal. «Los vecinos de Ruzafa han sido víctimas de la dejadez y de la pésima gestión, de un tripartito que les vendió una idea que nunca se materializó», lamentó la concejala popular, que recordó que el nuevo parque «podía ser desde hace casi cuatro años una de las mejores zonas verdes de la ciudad, con espacio para bebés, para jóvenes y para animales de compañía», dijo.

Bernal recordó que el tripartito paralizó la adjudicación «por un invento de proceso de participación ciudadana que costó casi 50.000 euros». «No hay jardín en condiciones en Ruzafa, no hay transparencia, no hay diálogo y no hay gestión», criticó Bernal. La apertura del Parque Central, eso sí, alivia esa falta de zonas verdes en el barrio.