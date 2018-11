El Parque Central tropieza con la misma piedra VALENCIA PARQUE CENTRAL El alcalde Ribó señala la dificultad del montaje y que «no se acaban de aclarar» con la empresa para evitar dar plazos de la apertura del jardín Las obras se atascan en la colocación de un puzle de granito en un gran canal P. MORENO VALENCIA. Miércoles, 7 noviembre 2018, 01:25

La prórroga para entregar las obras del Parque Central se acabó el pasado 31 de julio y, desde entonces, la sociedad pública gestora del proyecto sigue pendiente su recepción para abrir la gran zona verde al público. Está todo prácticamente acabado, aunque el alcalde Joan Ribó destacó ayer una nueva dificultad, seguramente la última, con la colocación del pavimento de un gran canal que parte de las inmediaciones de la calle Filipinas y llega hasta la playa de vías.

Se trata curiosamente de la colocación del mismo tipo de pavimento, un granito de color negro, que ya supuso una importante demora hace unos meses, cuando un defecto en el material obligó a desmontar buena parte del suelo ya instalado. Al mojarse, el color no era uniforme y las piezas quedaban como manchadas. La dirección de obra forzó que se levantara, para buscar la piedra en otra cantera.

Ribó dijo que la apertura del jardín «depende de una especie de torrente artificial que tiene unas piedras que se están haciendo con ordenador y son los que nos están generando exclusivamente problemas», en referencia a que se trata de un pavimento que tiene varios niveles y que debe encajar al milímetro en todo el canal.

La empresa ha realizado ya las pruebas de alumbrado y también está lista la zona reservada para perros

«Yo creo que ese tema es cuestión de muy poco tiempo, pero las piedras han de cuadrar. Nosotros lo que no queremos hacer es abrir precipitadamente y que no esté todo adecuado. Es muy bonito el torrente, habrá un salto de agua, etc, pero al mismo tiempo es muy complejo porque hay que hacer todo con ordenador el tallado de piedras y no se acaban de aclarar con la empresa que suministra. Será muy pronto, pero no puedo concretar», aseguró.

El retraso de la apertura supera ampliamente el año respecto a la adjudicación de las obras. Los motivos del retraso han sido variados, como el hallazgo de contaminación en parte del subsuelo por vertidos de productos industriales. También la negativa de una empresa a ceder anticipadamente una parcela, así como lo referido al granito. Así las cosas, la primera fase del Parque Central abrirá con un pequeño pedazo pendiente de urbanizar, junto al paso elevado de Giorgeta.

En las últimas semanas se han realizado pruebas de iluminación de todo el alumbrado, así como de los juegos de agua en los grandes estanques y canales. El situado en la parte central quedará incompleto hasta el desarrollo del resto del proyecto, para lo que es necesario el soterramiento de las vías del tren.

El alcalde se refirió también a la firma de un añadido en el convenio para ejecutar este proyecto, lo que se hará en un consejo del Parque Central todavía sin fechas y donde se prevé la asistencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El documento incluirá el reparto de la financiación del llamado canal de acceso, un túnel desde el bulevar sur hasta el paso de Giorgeta. La mitad corresponderá a Fomento y el resto, a repartir entre la Generalitat y el Ayuntamiento. El Gobierno asumirá, al menos ese fue el compromiso del anterior titular de esta cartera, Íñigo de la Serna, la estación Central y el eje pasante, indispensable para separar el tráfico de mercancías de las mercancías.

Por último, las obras han terminado también en una zona reservada para perros debajo del paso elevado de Giorgeta, fuera del recinto del Parque Central y una instalación provisional hasta que se ejecuten las siguientes fases de las obras en los próximos años.