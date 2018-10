La apertura del Parque Central sigue sin plazos tras tres años de obras Damián Torres Ribó dice que será «pronto» mientras anuncia el inicio del equipamiento de dos naves ferroviarias PACO MORENO Valencia Miércoles, 3 octubre 2018, 11:24

«Estamos acabando, se pondrá en marcha rápidamente, pero bien hechas y sin prisa. Hay acabados complicados, pero podemos decir que el Parque Central está muy cerca«. El alcalde Joan Ribó ha visitado esta mañana las obras del gran jardín entre Ruzafa y Malilla, que supondrá el 40% de la desaparición de la actividad ferroviaria en superficie en el centro de Valencia.

El primer edil ha anunciado también que la próxima semana comenzarán las obras en las naves 2 y 3, destinadas a una sede de la Universidad Popular y actividades culturales. Los inmuebles gemelos se encuentran, al igual que el resto, fuera de la zona vallada del jardín, aunque su entorno forma parte del proyecto de urbanización.

Damián Torres

Las obras del Parque Central se encuentran fuera de la última prórroga desde el pasado 31 de julio, debido a los retrasos acumulados por distintas cuestiones, la última la sustitución de pavimento en fuentes y otros espacios, dado que no cumplían con el nivel de calidad requerido. Ribó ha señalado que aún falta por entregar un último suministro de piedra, por lo que no ha concretado la fecha para la apertura. «Pronto», reiteró ante la insistencia de los periodistas. «Decir un día concreto no tiene sentido, la cosa está madura», ha matizado.

En este acabado de detalles, las brigadas de operarios se afanaban esta mañana en el pavimento, la plantación de los últimos parterres y los remates de la zona provisional dedicada a perros, justo al lado del paso elevado de Giorgeta y que se mantendrá unos años, hasta la ejecución de la segunda fase.

El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, ha comentado que la entrega de la obra es «cuestión de semana más que de meses», por lo que todo quedará a la espera de las inspecciones de los servicios municipales. El Organismo Autónomo de Parques y Jardines se hará cargo de su mantenimiento un año después de su apertura.

La delegada de Medio Ambiente, Pilar Soriano, ha comentado que los técnicos de sus departamento ya trabajan en esta revisión, al igual que en distintas pruebas como por ejemplo la utilización de productos para frenar la aparición de hierbas. El Ayuntamiento ha renunciado este mandato el empleo del glifosato en los alcorques, por ejemplo, debido a sus componentes químicos.

El equipamiento de las dos naves será anterior en el tiempo a la urbanización del espacio restante en el parque, en concreto una parcela perteneciente a un concesionario de automóviles y donde el Ayuntamiento tuvo que recurrir a un litigio para forzar la ocupación e iniciar los derribos de una nave. Esta parte saldrá a concurso público porque las adjudicatarias actuales han renunciado a su ejecución.

Otro asunto pendiente es la subasta de los solares públicos, con los que la sociedad Parque Central espera financiar parte del proyecto. La entidad todavía no ha realizado la tasación de las parcelas, algo que debe pasar por el consejo, ha precisado Sarrià. «En una entidad formada por varias administraciones, todo va más lento», ha dicho Ribó.

También debe firmarse un anexo al convenio de 2003 para incluir el canal de acceso, el eje pasante y la construcción de la estación Central, un asunto que quedó pendiente de rúbrica con el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. El alcalde ha dicho sobre esto que se estudiará de nuevo el reparto de la financiación para las obras, que en el primer caso se pactó con un 50% para el Gobierno y el resto a repartir entre el Consistorio y la Generalitat.