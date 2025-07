La parada de la EMT más inhóspita de Campanar

Si es usuario de las líneas C3 y 67 en Valencia tiene un viaje y una sesión de sauna gratis con el mismo billete. Sólo ... debe plantarse en medio del puente de Campanar y aguardar en la parada provisional al autobús de la EMT, que puede tardar hasta 20 minutos, tal y como ha constatado este jueves LAS PROVINCIAS. «¡Pues nos ponemos un poco de crema solar y ya está! ¿No va la gente a la playa», ironiza Paco, que después de un cuarto de hora de espera recibe una llamada: «He visto en la APP que venía en 11 minutos, pero ya llevo esperando un cuarto de hora».

Es uno de los usuarios de la línea 67, los que más padecen la nueva ubicación provisional de esta parada a causa de las obras que se están llevando a cabo en Pérez Galdós, en sentido hacia el centro de Valencia. Por este motivo se han suprimido la que está justo antes del puente (que sí cuenta con marquesina) y las dos primeras en la avenida. «He venido a esta porque, total, me pilla igual de lejos y en aquellas tampoco hay sombra», comenta Alexia mientras se sube a un vehículo de la C-3.

De este autobús baja otra usuaria, que lleva algo de prisa. «Tengo que hacer tres transbordos, pero aquí no me quedo esperando ni loca», señala. Los usuarios de esta línea son más afortunados. Durante más de media hora invertida en realizar este reportaje, por este punto transitan cinco vehículos, por los dos que han transitado por este punto de la 67. «He mirado en la APP cuánto iba a tardar, y decía que tres minutos. Si no llega a ser tan poco tiempo camino hasta otra parada o me cojo un taxi. Aquí no se puede esperar», indica Nadia instantes antes de que un nuevo vehículo estacione junto a la plataforma de hormigón instalada sobre el carril bici, que lo inutiliza de forma temporal.

Algunos ciclistas y usuarios de patinete, de hecho, circulan en contra dirección por la calzada, cuyo tráfico está limitado a autobuses (de la EMT y privados), taxis y vehículos de emergencias. Otras bicicletas y patinetes directamente van por la acera. La mencionada plataforma está preparada para que, cuando acaben las obras de Pérez Galdós, pueda retirarse el hormigón sin dañar el carril bici.

Mientras tanto, los usuarios de la EMT parecen condenados a sufrir en este punto las inclemencias de la meteorología. Como únicos puntos de sombra, una farola y el propio poste que ofrece información sobre las líneas. Una mujer, en sólo 5 minutos de espera y buscando este escaso resguardo, se sube a un autobús de la línea C3 visiblemente acalorada. Tiene más suerte que Paco, que ha aguardado al 67 más de 20 minutos: su sesión de sauna en la parada más inhóspita de Campanar le hará llegar tarde a su destino. Durante ese tiempo también ha circulado, sin parar, otro vehículo rotulado como 'fuera de línea'. Este hombre sospecha que era el 67 que le aparecía en la aplicación del teléfono al salir de casa. «Esto es algo que también pasa a menudo», lamenta.