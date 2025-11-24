La oposición pide a Catalá que se abstenga para aprobar su propuesta de Zona de Bajas Emisiones

PSPV y Compromís han pedido a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que se abstenga en un pleno extraordinario que han convocado y donde ... presentarán una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que ligue las limitaciones, además de a las etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT), al nivel de renta de los conductores. Así lo han anunciado los portavoces municipales de PSPV y Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan y Papi Robles, en una rueda de prensa conjunta en la que han presentado el acuerdo «València Respira».

La propuesta de la oposición pasa por que el 1 de enero de 2026 dejen de poder entrar la etiqueta A de fuera de la provincia y el 1 de julio de ese año los de fuera de la ciudad. Esto sería un 8% de los vehículos. Los de la ciudad no podrán acceder a partir del 1 de enero de 2027. En cuanto a la etiqueta B, proponen que no puedan entrar a la ciudad a partir del 1 de enero de 2027 para los coches de fuera de la provincia y el 1 de enero de 2028, para los de fuera de la ciudad. Quedan fuera del calendario los de dentro de la ciudad pero con el compromiso adicional de que el 1 de enero de 2027 al menos el 55% de aparcamientos de la ciudad sean para residentes. Estos cambios «flexibilizan la aplicación del calendario en la etiqueta B y hacemos un intercalado de seis meses entre los coches de entro de la ciudad y de la provincia para facilitar el acceso a los vehículos del área metropolitana», ha dicho Sanjuan: «Estamos por ver si hay alguna voluntad de negociación».

«Es fundamental que la ZBE se aplique a toda la ciudad y que baje la contaminación y mejore la salud de las personas. No queremos hablar sólo de etiquetas. Queremos poner por delante a la gente que vive en la ciudad y que no se puede cambiar de coche y necesita moverse por la ciudad», ha indicado Robles, que ha añadido que es fundamental que el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) se tenga en cuenta. «No queremos que ataque socialmente a los que vivimos en esta ciudad y no podemos permitirnos cambiar el coche. Pero también asumimos que los coches de etiqueta B necesitan mucho más tiempo para adaptarse», ha indicado Robles, que ha añadido que quieren que lo que se recaude con la ZBE «vaya a mejora del transporte público para que sea mucho más cómodo moverse en transporte público que en vehículo privado».

La oposición también plantea que al menos un 55% del aparcamiento en cada barrio sea solo para residentes. «El espacio público tiene que ser sobre todo para los que viven en esta ciudad. Así conseguimos que no sea atractivo moverse en coche», ha dicho Robles. La oposición ha insistido en la necesidad de retirar coches de la calle Colón y de que no entren al bulevar sur, dos líneas rojas para la oposición que el PP cree que es mezclar churras con merinas, como dijo literalmente la alcaldesa hace un par de semanas. «Proponemos una ZBE que responda socialmente a las necesidades de la ciudad, que se instale el aparcamiento para residentes como herramienta necesaria y un compromiso del gobierno para que no haya coches donde ahora no hay y bajen donde hay más como la calle Colón», ha indicado Robles. «Tenemos 16 concejales y es una propuesta aprobable. Ella tiene 13 y hay 4 negacionistas del cambio climático. Planteamos a Catalá que deje aprobar una moción de Compromis y del PSPV», ha insistido la portavoz de Compromís.

En un tono más duro, Sanjuan ha vinculado los problemas para aprobar la ZBE a la investidura de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat. «Queremos que se levante un día pensando que antes de ser futura candidata a la presidencia de la Generalitat es alcaldesa de Valencia. Que nos explique a los valencianos que no puede aprobar una ZBE porque es una condición que ha puesto Vox para la investidura de Pérez Llorca», ha dicho el portavoz del PSPV.