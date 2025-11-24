Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La niña de 4 años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
Atascos para acceder por la avenida del Cid. IVÁN ARLANDIS

La oposición pide a Catalá que se abstenga para aprobar su propuesta de Zona de Bajas Emisiones

PSPV y Compromís reclaman un pleno extraordinario donde presentarán una moción que liga las limitaciones de acceso a vehículos contaminantes al nivel de renta de los conductores

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:26

Comenta

PSPV y Compromís han pedido a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que se abstenga en un pleno extraordinario que han convocado y donde ... presentarán una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que ligue las limitaciones, además de a las etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT), al nivel de renta de los conductores. Así lo han anunciado los portavoces municipales de PSPV y Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan y Papi Robles, en una rueda de prensa conjunta en la que han presentado el acuerdo «València Respira».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  2. 2

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  3. 3

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  4. 4 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  5. 5 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  6. 6

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»
  7. 7

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  8. 8

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  9. 9

    Jesús Carbonell, concejal de Movilidad de Valencia: «No habrá Zona de Bajas Emisiones porque los partidos no han querido»
  10. 10

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La oposición pide a Catalá que se abstenga para aprobar su propuesta de Zona de Bajas Emisiones

La oposición pide a Catalá que se abstenga para aprobar su propuesta de Zona de Bajas Emisiones