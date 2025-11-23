Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Irene Marsilla

Jesús Carbonell, concejal de Movilidad de Valencia: «No habrá Zona de Bajas Emisiones porque los partidos no han querido»

El edil culpa a la oposición de que Valencia pueda perder 150 millones de euros tras el 'no' de Vox en octubre

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:36

Comenta

Jesús Carbonell es claro: es muy difícil que Valencia tenga una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) después de la negativa de Vox, PSPV y ... Compromís. El PP lo ha intentado aunque, quizá, ha ido a buscar a la oposición demasiado tarde. Ahora, peligran 150 millones de euros de dinero público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tiene autorización para realizar sedaciones por vía intravenosa
  2. 2 Balada del río que pasó de monstruo a jardín
  3. 3

    Furor por el vintage en Valencia
  4. 4

    La Tortada de Goerlich será reconstruida en el jardín del Turia
  5. 5

    Valencia se queda sin casas baratas: es la gran ciudad que más pisos de hasta 200.000 euros pierde desde la pandemia
  6. 6

    Cuando Mazón pensó que la salida de Pradas era la solución
  7. 7 Sigue en la UCI la niña de cuatro años ingresada tras ser atendida en una clínica dental de Alzira
  8. 8

    La casa que nació de una conversación de amigos y ha tenido premio
  9. 9

    1.000 descalificados
  10. 10 Llegan los primeros cortes de tráfico a Valencia para evitar aglomeraciones en Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Jesús Carbonell, concejal de Movilidad de Valencia: «No habrá Zona de Bajas Emisiones porque los partidos no han querido»

Jesús Carbonell, concejal de Movilidad de Valencia: «No habrá Zona de Bajas Emisiones porque los partidos no han querido»