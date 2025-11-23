Jesús Carbonell, concejal de Movilidad de Valencia: «No habrá Zona de Bajas Emisiones porque los partidos no han querido»

Jesús Carbonell es claro: es muy difícil que Valencia tenga una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) después de la negativa de Vox, PSPV y ... Compromís. El PP lo ha intentado aunque, quizá, ha ido a buscar a la oposición demasiado tarde. Ahora, peligran 150 millones de euros de dinero público.

-¿Va a tener Valencia una ZBE?

-Creo que no.

-¿Por qué?

-Porque los diferentes partidos políticos así lo han querido.

-En esos «diferentes partidos» incluye al PP, claro.

-No, al PP no. Al PP no le gusta la Zona de Bajas Emisiones como medida para la mejora de la contaminación. Pero es un partido responsable y si existe una obligación legal, a pesar de que esa ley sea del grupo socialista, la cumple. Bueno, o intenta cumplirlo, al menos.

-¿Cree que es responsable no haber hablado con la oposición hasta que ha visto que Vox le ha dicho que no? ¿No cree que debería haber hablado con el PSPV antes?

-No creo. Si alcanzo un acuerdo dentro del propio gobierno, no tiene sentido buscarlo fuera.

-¿En qué momento se entera de que Vox le va a decir que no?

-Pocos días antes del pleno.

-¿Y hay conversaciones con el PSPV antes del pleno o no es hasta el pleno cuando se sientan con ellos por primera vez?

-A partir del pleno.

-¿Y por qué? Sabiendo que Vox les va a votar en contra, ¿por qué no se sienta antes con la oposición?

-Porque esa gestión se hizo con Vox, y Vox nos dijo que de ninguna de las maneras.

-¿Cuántas reuniones ha tenido con el PSPV desde el pleno de octubre?

-Presenciales, una. Después del pleno.

-¿Y de esa reunión no sale nada en limpio?

-No. Yo fui con una propuesta por escrito y el grupo socialista dijo que no se hablaba de nada si antes no había un acuerdo sobre el corredor verde.

-Vale, hablemos del corredor verde. El PSPV defiende que por las vías no pasan coches y el plan del PP incluye carriles para el tráfico privado. Desde el punto de vista racional, no tiene demasiado sentido porque ahora mismo no entran coches. ¿Cuál es la explicación?

-Es muy sencillo. Ellos siempre han puesto como ejemplo el antiguo cauce del río Turia. Aluden a que ahora es un jardín y que no ha pasado nada. Pero olvidan mencionar que las marginales del río precisamente lo que tienen es viales. En el caso del corredor verde, ahora mismo no hay vecinos y obviamente no pasan coches. Pero la situación futura no es esa. Ahí van en torno 4.700 viviendas. Los vecinos van a necesitar transporte público y acceder a sus viviendas.

-Entiendo que era una línea roja que ustedes no querían cruzar en ningún caso.

-Sí, porque pretenden imponer su modelo de ciudad votado en las pasadas elecciones que les llevó a la oposición. La ciudad tiene un gobierno diferente.

-Ya, pero es que desde fuera da la impresión de que ninguno quiere moverse demasiado.

-Yo sí me he movido.

-Bueno, ha presentado propuestas…

-Tres diferentes.

-Pero no han sido suficiente para el PSPV.

-A ver, la oposición nos ha planteado tres problemas fundamentales. Hablo de la oposición, no solo del PSPV. Nos han pedido ampliar el perímetro, plazos de la prohibición para la etiqueta A e introducir la prohibición de la B. Hemos aceptado un perímetro que no es ni siquiera el que ellos proponían cuando presentaron la solicitud de ayudas a Europa. Es el delimitado por la V30. Ellos cuando solicitaron las ayudas contemplaban el bulevar como límite, que es exactamente nuestra propuesta inicial. Ahora, paradójicamente, solicitan la ampliación hasta la V-30. Lo hemos aceptado.

-¿Han querido hablar también sobre los plazos de entrada en vigor de las prohibiciones?

-Sí, también. Ellos pedían dos cosas. Hay que distinguir el Partido Socialista de Compromís.

-Bueno, le hablo del PSPV porque entiendo que con Compromís no hay nada que hablar.

-Bueno, ellos también han hecho peticiones. Pedían revertir los cambios en Colón y tres o cuatro cosas más, pero en definitiva es exactamente el mismo planteamiento que el Partido Socialista. Cargamos las tintas en el Partido Socialista cuando Compromís ha actuado exactamente igual.

-Volvamos a la etiqueta A.

-Nosotros planteábamos que el 1 de enero de 2027 entrara en marcha la prohibición para los coches registrados fuera de la ciudad de Valencia y el Partido Socialista pide que esos vehículos ya no puedan acceder a la ciudad de Valencia dentro de un mes y 10 días. Es que nos parece muy grave. Ellos quieren empezar con la prohibición el 1 de enero. Y luego en cuanto a los domiciliados en la ciudad de Valencia, pedían que se prohibiera partir del próximo 1 de enero de 2027. Claro, para nosotros es una locura contemplar una prohibición a 22.000 vehículos dentro de un mes y 10 días, sobre todo teniendo en cuenta cómo han actuado en otras ciudades con unos grados de contaminación infinitamente superiores como son Madrid y Barcelona.

-¿Cómo se ha hecho ahí?

-En Madrid, la ZBE se comenzó a implantar en el año 2022. y la prohibición de la etiqueta A en su totalidad en el término municipal de Madrid se va a producir el 1 de enero de 2026, cuatro años después. No tiene ningún sentido que la ciudad de Madrid, que ha tenido que sufrir sanciones europeas por incumplir los límites de contaminación, haya tardado cuatro años en implantar en toda su extensión esa prohibición y que en la ciudad de Valencia tengamos que prohibir a 22.000 vehículos entrar en la ciudad de Valencia dentro de un mes y 10 días. Y Barcelona puso en marcha su ZBE el año 2020. Hoy por hoy todavía no existe prohibición para la etiqueta B en la ciudad de Barcelona. También con sanciones fuertes por incumplir los límites de contaminación.

-Vamos a Vox. ¿Le sorprendió que Vox retirara el apoyo el último momento?

-Evidentemente. La explicación que dan es que ellos consideran que esta ley es injusta, la ley que establece las ZBE, y que no lo consideran conveniente.

-¿Es verdad el argumento que dan ellos de que quien lo ordena es el gobierno de España y no Europa?

-Es cierto.

-Entonces, ¿por qué tenemos que implantar una ZBE?

-Porque la ley de cambio climático del año 2021 del gobierno socialista así lo estableció. Y también por la normativa de desarrollo, que es el real decreto del año 2022. Y por eso es muy llamativo que una ley que parte de un gobierno socialista ahora sea objeto de incumplimiento en la ciudad de Valencia porque el Partido Socialista no quiera cumplir su propia ley. Y además también es muy llamativo y ya lo comenté en el pleno, el cinismo con el que actúa el Partido Socialista.

-¿A qué se refiere?

-A que en el año 2022, en agosto de 2022, ya estaba en marcha la ley de cambio climático, Rebeca Torró, la consellera de Infraestructuras, guardó en un cajón el Plan de Movilidad Metropolitana (PeMoMe), es el plan de movilidad que estaban elaborando desde hacía unos 6, siete años, precisamente porque contemplaba una medida que eran los peajes por el acceso a la ciudad. Tanto Ribó como Rebeca Torró manifestaron estar en contra de esos peajes hasta el punto de que Rebeca Torró dijo que eso era una medida a 10 o 15 años vista, es decir, o bien en 2032 o bien en 2037, después de la fecha de prohibición que nosotros habíamos planteado en nuestra primera oferta al grupo socialista. Pero tan lejos como dos o tres meses después de la decisión de Rebeca Torró se publica el real decreto regulador de las zonas de bajas emisiones de 2022. Y ahora resulta que los peajes, hace escasos tres años, eran una medida excesivamente gravosa y en cambio, tres años después, el grupo socialista pretende prohibir en el plazo de un mes y 10 días el acceso a los vehículos etiqueta A. No se compadece.

-Claro, pero es verdad que si usted no se ha sentado con ellos en dos años de tramitación, parece raro ahora exigirles a ellos y no a Vox que cumpla con un pacto que ellos no tienen firmado.

-Bueno, aquí lo que es evidente es que los únicos que pretenden cumplir somos nosotros. Yo a partir de ahí ya no entro en valoraciones de por qué cumplen unos o dejan de incumplir. Lo que es bien cierto es que cada uno tiene su propia responsabilidad y la responsabilidad de Compromís y del Partido Socialista no la pueden esconder detrás de Vox. Tienen su propia responsabilidad, sobre todo porque se trata de una ley de ellos.

-Si hay que pagar esos 150 millones ¿cómo afectaría a la concejalía de Movilidad? ¿Se pararía algún proyecto que ya esté en marcha?

-A ver, si algún día hay que pagar dinero desde luego no va a ser en este próximo ejercicio presupuestario. Primero, el ministerio tendrá que decidir cuáles son los criterios para retirar las ayudas y para imponer sanciones si es que se imponen. Porque eso todavía no está fijado por parte del ministerio. Y a partir de ahí, por supuesto, el Ayuntamiento también analizaría la resoluciones que recaigan en su caso para recurrirlas si fuera necesario.

-¿Estamos todavía a tiempo de aprobar una ZBE?

-Es prácticamente imposible. Da la sensación de que les estamos pidiendo a los grupos de la oposición que voten a favor de la ZBE. No, con que se abstengan es suficiente. No se trata de que acepten la zona de bajas emisiones como si lo hubieran elaborado ellos. Se trata simplemente de cumplir con la ley.

-¿Cómo se explica a los ciudadanos lo que a todas luces es un fracaso político?

-Es difícil de explicar, pero cada uno tiene su propia responsabilidad y lo que es evidente es que el gobierno municipal ha presentado tres propuestas para acercar posturas. La oposición no ha presentado ninguna.

-Pero no hace usted ningún tipo de autocrítica. ¿No ha confiado demasiado en Vox?

-Bueno, yo confié en Vox hasta el pleno porque tenía cinco votaciones a favor en otros tantos trámites, incluyendo una votación plenaria, dos votaciones en comisión, otra votación en junta de gobierno… Ese es el contexto en el que nos movíamos.

«El 65% de los coches están controlados por radar»

-Usted presentó un plan de seguridad vial con varias medidas: una rotonda en Blasco Ibáñez, semáforos en carriles bici… ¿Se ha hecho algo de eso?

-Sí, todo aquello que no requería obras de infraestructura, que empezarán el próximo ejercicio.

-Se lo pregunto porque, y es una impresión, parece que hay más accidentes mortales en la ciudad.

-No es cierto. No tengo ahora mismo aquí los datos, pero sé que nos movemos en un número similar al del año pasado y años previos en cuanto a muertes en la ciudad de Valencia, como consecuencia de accidentes de tráfico.

-¿Y por qué cree entonces que hay esa percepción?

-Porque acabamos de sufrir accidentes muy graves, como el de la joven de Vall de la Ballestera. Y ya sabes que el señor Grezzi tiene especial predilección por hacer mención a cualquier accidente de tráfico mortal en la ciudad y atribuir la responsabilidad al gobierno, lo que suele hacer. En este tema, la clave es distinguir aquellos que son consecuencia de despistes de los conductores o de los peatones de los que son consecuencia de problemas de infraestructura viaria. Y precisamente por eso se hizo la auditoría de seguridad vial en la ciudad. Por tanto, nuestra preocupación por la seguridad vial es evidente. Tan evidente que hemos doblado el número de radares en la ciudad. Vamos a aumentar el número de radares en la ciudad en los próximos ejercicios. Y hoy por hoy, el 65% de los vehículos que entran en la ciudad están controlados por radar.

-¿Qué puede hacer el Ayuntamiento de Valencia para mejorar la movilidad metropolitana?

-Debemos facilitar el acceso del transporte metropolitano a la ciudad y es lo que estamos haciendo facilitando la ubicación de las paradas donde la Autoridad de Transporte Metropolitano no solicita.