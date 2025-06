La ONG que repartía comida en el viejo cauce pide al Ayuntamiento de Valencia que levante la prohibición

La Fundación Ayuda Una Familia, entidad sin ánimo de lucro a la que el Ayuntamiento de Valencia impidió seguir con su reparto de alimentos a ... personas sin hogar en el viejo cauce por motivos sanitarios provocados por el calor, ha emitido un comunicado en el que solicitan que el Consistorio revoque la prohibición para poder seguir distribuyendo suministros a los sin techo o que, por lo menos, le habilite un local desde el que seguir prestando auxilio a los más vulnerables.

El escrito difundido desde la entidad busca «expresar públicamente nuestra profunda preocupación y desolación» por la decisión del Ayuntamiento de suspender de forma inmediata el reparto de comida a personas sin hogar en el Jardín del Turia. Esta medida, según continúa Ayuda Una Familia, ha dejado sin asistencia alimentaria directa «a cientos de personas en situación de extrema vulnerabilidad», que diariamente recibían un plato caliente gracias al esfuerzo de sus voluntarios.

Ante esta situación, solicitan al Consistorio —y en especial a la concejala de Bienestar Social, Marta Torrado— la concesión de una prórroga urgente que les permita continuar con su labor mientras se habilita un espacio adecuado que cumpla con los requisitos sanitarios necesarios.

«Nos han prohibido repartir sin ofrecernos una alternativa real. No pedimos privilegios, sólo que nos dejen seguir alimentando a quienes no tienen nada. Las personas en situación de calle no pueden esperar», ha declarado Marisé García, directora de la Fundación.

La entidad asegura que desde su base logística ubicada en Fuente del Jarro distribuyen más de 1.500 raciones de comida al día. Inciden además en que su actividad «siempre se ha desarrollado de manera organizada, voluntaria y con el máximo cuidado en la manipulación de alimentos». Comprendemos las preocupaciones de las autoridades y estamos dispuestos a colaborar para mejorar aquello que sea necesario, pero consideramos inaceptable que se nos impida seguir ayudando sin que se nos ofrezca una solución de transición viable«, señalan en el comunicado.

«Hasta la fecha, la única propuesta recibida por parte del Ayuntamiento consiste en dos bajos de apenas 40 metros cuadrados, ubicados en Nazaret y en muy malas condiciones. Son totalmente inadecuados para preparar o distribuir alimentos. Es una solución inviable», explica García.

Según Ayuda Una Familia, la interrupción de su reparto de suministros ha provocado no sólo una crisis alimentaria para muchas personas sin techo, sino que, puntualizan, se sumaría a otras medidas como el cierre de fuentes de agua en el cauce del río.

«Están negando lo más básico a quienes ya lo han perdido todo. No se trata solo de comida, se trata de dignidad. ¿Cómo les explicamos que hoy no hay comida porque nos han prohibido dársela?», añade García visiblemente afectada.

Desde la Fundación reiteran que nuestra única intención es continuar prestando auxilio donde más se les necesite. Por ello le piden al Ayuntamiento que actúe «con sensibilidad y con la urgencia que la situación exige».

«Estamos dispuestos a reunirnos hoy mismo con quien haga falta y a buscar juntos soluciones. Pero necesitamos tiempo. Una prórroga nos permitiría seguir ayudando mientras se habilita un espacio adecuado. No se puede cerrar una puerta sin abrir otra, especialmente cuando hay vidas en juego», concluye la directora de Ayuda Una Familia.

La fundación sin ánimo de lucro se reafirma en su compromiso con la defensa de los derechos y la dignidad de las personas más vulnerables. «Pero para seguir adelante necesitamos el apoyo de las instituciones, no su silencio», sentencia.