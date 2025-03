Los centros de especialidades de Valencia acumulan esperas de hasta un año

Entrar en un centro de especialidades de Valencia parece como retroceder en el tiempo al menos dos décadas. Con instalaciones antiguas, de en torno ... a medio siglo de historia, y equipos técnicos en muchos casos obsoletos, estos espacios sanitarios tienen otra característica que desespera a los pacientes. Se trata de la larga espera hasta conseguir una cita disponible con el médico. Que puede superar los tres o cuatro meses en gran parte de los casos y que en algunas personas se acerca incluso al año. Ya sea para una visita o una prueba diagnóstica.

En Valencia hay un centro de especialidades por cada departamento de salud, es decir sólo cuatro en toda la ciudad y todos llaman la atención por su antigüedad. Están en la calle Alboraya (departamento La Fe), Monteolivete (Doctor Peset), Juan Llorens (General) y el Grao (Clínico) y asumen los pacientes que se derivan desde los centros de salud por parte de los médicos de familia, ya que son casos que necesitan el diagnóstico de un facultativo especialista. Hacen las mismas funciones que las consultas externas de los hospitales pero tienen la condición de ser más cercanos, al estar en los barrios, y permiten que no se saturen de gente las consultas hospitalarias. Pero llevan mucho tiempo en funcionamiento y necesitan renovarse.

El de la calle Alboraya afronta sus últimos meses de actividad, ya que Sanidad está construyendo el nuevo centro de especialidades que se ubicará en la avenida Campanar, en el espacio de la antigua Fe, y estará listo, según las últimas previsiones, a principios de 2026. Allí se trasladarán el personal y los técnicos. Pero mientras tanto atiende cada día a cientos de pacientes que llevan meses esperando su cita. «Este centro está que se cae. En noviembre me dieron cita para junio para el otorrino, es mucho tiempo, así que me tuve que ir a la privada y pagar 80 euros», dice Rosa, que este lunes acudía a su cita con el traumatólogo. «Esta vez he esperado un mes y medio, pero Sanidad debería mejorar porque estas listas de espera son enormes. Llevo casi un año esperando una colonoscopia y no me han llamado aún para darme fecha», añade la mujer.

Otro de los pacientes que tenía cita allí este lunes es Mariano, que llevaba casi un año esperando para una ecografía del hígado. «La máquina ha fallado porque tiene más de veinte años, me han pasado a otra y he tardado más de dos horas en total para hacerme la prueba. Encima el médico decía que no se veía bien, ha tenido que llamar a otra para ver si ella lo sabía», comenta. «Ahora me han dicho que me avisarán para la siguiente cita y seguro que pasan muchos meses. Me parece fatal, presumen de sanidad pero deberían invertir más, porque hay lesiones que se agravan por no haberlas atendido a tiempo», apunta el hombre.

El Grao, el más antiguo

El centro del Grao aún es más antiguo, el que más de la ciudad, ya que se inauguró en 1965, pero con la apertura del nuevo edificio de consultas externas del hospital Clínico el pasado mes de enero, Sanidad ha trasladado a muchos facultativos allí, así que se ha quedado con apenas unas pocas especialidades disponibles, y está previsto que integren un centro de salud en ese espacio libre y hacer unas mejoras en la planta baja. De hecho, la conselleria está potenciando esos edificios anexos en los hospitales para consultas externas en los últimos meses (como el Clínico o el General), y a su vez los centros de especialidades se quedan paralizados en el tiempo, salvo el nuevo de Campanar.

Pero mientras, los pacientes siguen soportando demoras en traumatología o dermatología. «Hace casi un año que nos dieron cita para el niño, que tiene un problema en la cadera, hay un retraso muy grande de médicos, atienden varias consultas y están estresados», cuenta Amparo. Y también se queja Idoia: «Tenía dolor en la rodilla y tardaron cinco meses en llamarme, y ahora en dermatología han sido dos meses de espera», indica.

Respecto al de Monteolivete-Luis Oliag, el pasado diciembre el departamento integró un centro de salud en la primera planta del edificio, pero tampoco aquí se han renovado las instalaciones de las especialidades. Matilde ha ido a este centro a una visita con el médico de digestivo. «El edificio está bastante antiguo, tienen poca maquinaria y suelen tardar en darte cita unos meses, aunque luego la atención del médico es buena. Pero me parece una exageración tanto tiempo de espera», recalca. Y allí también ha ido este lunes Rafael: «La primera vez que tuve que ir a dermatología estuve más de dos meses de espera, luego las visitas posteriores han sido de un mes o así».

Y en el hospital General está operativo el centro de especialidades de Juan Llorens (también antiguo, inaugurado en 1967), pero de nuevo la apuesta de Sanidad es potenciar las consultas externas de los hospitales, y de hecho el mes pasado la conselleria anunció que se iniciaba el proceso para construir un nuevo edificio de consultas externas en el recinto hospitalario, que está previsto que entre en funcionamiento en 2028. Una de sus pacientes es Joana, una joven que iba este lunes a una revisión al otorrino. «En junio me dieron la cita para ahora, muy normal no es, pero hay pocos médicos. Está todo anticuado en este edificio, en los hospitales es más moderno», asegura.