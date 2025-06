Las obras de Pérez Galdós ya provocan los primeros atascos

Corría el siglo XVIII cuando Mijaíl Lomonósov y Antoine Lavoisier confirmaron que la energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. La teoría ... sentó las bases de la química y de la física modernas y creó, básicamente, la ciencia que ha permitido el mundo actual. En Valencia, este lunes, se ha comprobado de nuevo, pero en este caso con el tráfico. Porque la circulación ni se crea ni se transforma, sólo se traslada. En los alrededores de Pérez Galdós se ve con claridad, porque han arrancado las obras y el tráfico busca su camino alrededor de Giorgeta, lo que satura las vías aledañas.

La avenida, en la que este lunes comienza la tan ansiada reforma, está cortada entre San Vicente Mártir y la calle Jesús. Los trabajos durarán todo el verano, pero se irán haciendo por fases para evitar las molestias. Que no son pocas, claro, porque por la avenida circulan al día más de 104.000 coches, según datos del pasado mes de mayo. Esos coches, como decíamos, no se quedan en casa de la noche a la mañana. Este lunes por la mañana, a primera hora, el tráfico ya era denso desde la plaza Manuel Sanchis Guarner, con embotellamientos en el propio puente y un giro a la derecha por San Vicente Mártir dirección centro habilitado no sólo por la vía de servicio.

Los atascos continuaban al filo de las 8 horas por calles como Rois de Corella o Maestro Sosa. Por la primera circulaban quienes pretendían saltar el primer corte, sin saber, quizá, que luego serían derivados por Giorgeta de nuevo hacia el puente, por lo que tendrían que dar la vuelta. El giro a la derecha hacia la avenida estaba cortado, aunque sí podían circular tanto EMT como taxis en un carril habilitado en sentido contrario, por lo que la circulación también era lenta en dirección al puente. Claro que había un bucle: si vas por Roig de Corella puedes luego enfilar Pérez Galdós en dirección al puente y girar por Jerónimo Muñoz para entrar por Uruguay a la avenida e ir en dirección norte. En Maestro Sosa el tráfico era densísimo, con agentes de Policía Local 'aparcando' los coches antes del paso de peatones de entrada a la avenida para permitir a los autobuses circular por San Vicente. Vamos, un lío importante. En horas punta de la estación Joaquín Sorolla, los atascos pueden ser de órdago. El Ayuntamiento recomienda buscar itinerarios alternativos, como las grandes vías al norte o Tres Cruces al sur.

Situación más normalizada, claro, en el resto de la avenida. El corte afecta únicamente al tramo de los números impares, en sentido río, desde San Vicente Mártir hasta Jesús, aunque en puridad se podría decir que hasta Uruguay, pues por esa calle sí se podía acceder a Pérez Galdós. El propio Ayuntamiento había informado de forma confusa que el cierre también afectaría al otro extremo, desde el puente de Campanar. Lo cierto es que no ha sido así y el tráfico era fluido en la Pechina y alrededores, pese a que en la calle Democracia hay decenas de plazas de aparcamiento bloqueadas para hacer acopio de materiales desde el 27 de junio hasta el 31 de agosto.

Y eso que la señalética es más que adecuada. Se han instalado 45 carteles informativos de los desvíos y 26 planes de señalización variada. Además, también se han puesto carteles en formato A3 en portales y comercios, en zonas de paso de la obra y en paradas de la EMT equipados con un QR que va a redirigir a los usuarios a una página web donde podrán ver los desvíos vigentes en cada momento. De hecho, en Google Maps, este lunes por la mañana ya aparecían los cortes en tiempo real, por lo que el propio navegador orientaba a los conductores despistados.

Según el cronograma ofrecido por el Consistorio, el corte en el puente de Campanar se haría el 30 de junio, aunque en las redes sociales se informó que sería este lunes y este lunes se ha informado de que será el miércoles. Se prevé que las obras terminen el 19 de septiembre en los tramos entre Campanar y Cartagena y el 12 del mismo mes entre San Vicente y Jesús. Luego, continuarán en otros tramos de la misma avenida. En total, durarán 14 meses, lo que dará a los residentes dos cosas: primero, una avenida nueva (con túnel, que ahí el equipo de gobierno, con informes en la mano, no ha cedido porque se colapsarían las avenidas cercanas), y segundo, la sensación de que las obras son eternas en un Pérez Galdós que si no es por canalizaciones o por carril bici o por la remodelación total, está levantado casi de forma perpetua.