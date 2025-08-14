El nuevo supermercado especializado en productos italianos que aterriza en Valencia esta semana La cadena de alimentación ha anunciado la apertura de un nuevo local en la capital del Turia

Valencia cuenta desde esta semana con un nuevo supermercado ideal para los amantes de la pasta. La cadena Italianissimo especializada en productos de origen italiano ha anunciado la apertura de un local entre las arterias de la capital del Turia.

Concretamente, este nuevo establecimiento abrirá sus puertas en los próximos días, a la espera de los permisos pertinentes, en la calle Camí Nou de Picanya número 5 con horario de 9.00 a 21.00 horas, de lunes a sábado. El supermercado no dispondrá, por el momento, de servicio de venta en línea.

Este nuevo supermercado contará con artículos importados directamente desde Italia, distribuidos por la propia compañía, y ofrecerá productos «italianos más baratos que en Italia». Entre las marcas disponibles figuran Kimbo, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Lavazza, De Cecco y Rummo.

Precisamente sobre la apertura de nuevos comercios en Valencia, el pasado martes se confirmó que el empresario Tomás Olivo, a través de la compañía General de Galerías Comerciales, ha adquirido el proyecto para construir el mayor centro comercial en desarrollo de España, denominado Infinity y ubicado en Turianova, el nuevo barrio de la ciudad de Valencia.

