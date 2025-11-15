El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas La instalación del dispositivo ha llamado la atención entre los conductores que pasan por la zona

María Gardó Valencia Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:22

La DGT, en su lucha por mejorar la seguridad vial, controla la velocidad mediante campañas de control y vigilancia, el uso de radares (fijos, móviles y de tramo), helicópteros, y la implementación de tecnologías como el Asistente Inteligente de Velocidad (ISA) en los vehículos nuevos.

La conducción dentro de las urbes también se vigila con lupa. Valencia sigue agregando radares a su callejero y esta semana se ha completado la instalación de uno nuevo, lo que ha llamado la atensión a los conductores que circulan por esta zona.

La nueva cabina se encuentra en la Ciudad del Artista Fallero, en la CV-30 de la capital del Turia, justo después de la avenida Hermanos Machado.

Así, en este tramo se establece el límite de 80 km/h, una velocidad adaptada a su carácter urbano y al alto número de incorporaciones laterales. Aún no se ha concretado la fecha en la que el radar comenzará a multar, pero se prevé que está operativo antes del final de 2025.

En total, la provincia dispone actualmente de 11 equipos de este tipo, distribuidos por distintas vías.