Urgente Prisión para el joven que dejó en coma a un policía en Vinalesa
Cartel de aviso de un radar. J. Signes

El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas

La instalación del dispositivo ha llamado la atención entre los conductores que pasan por la zona

María Gardó

María Gardó

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:22

La DGT, en su lucha por mejorar la seguridad vial, controla la velocidad mediante campañas de control y vigilancia, el uso de radares (fijos, móviles y de tramo), helicópteros, y la implementación de tecnologías como el Asistente Inteligente de Velocidad (ISA) en los vehículos nuevos.

La conducción dentro de las urbes también se vigila con lupa. Valencia sigue agregando radares a su callejero y esta semana se ha completado la instalación de uno nuevo, lo que ha llamado la atensión a los conductores que circulan por esta zona.

La nueva cabina se encuentra en la Ciudad del Artista Fallero, en la CV-30 de la capital del Turia, justo después de la avenida Hermanos Machado.

Así, en este tramo se establece el límite de 80 km/h, una velocidad adaptada a su carácter urbano y al alto número de incorporaciones laterales. Aún no se ha concretado la fecha en la que el radar comenzará a multar, pero se prevé que está operativo antes del final de 2025.

En total, la provincia dispone actualmente de 11 equipos de este tipo, distribuidos por distintas vías.

