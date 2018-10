Los ciclistas podrán cruzar por los pasos de peatones en Valencia sin bajar de la bicicleta Un ciclista cruza la plaza de España. / Irene Marsilla El Ayuntamiento plantea que los ciclistas lo hagan «adaptando su velocidad» a la de los viandantes ÁLEX SERRANO Valencia Viernes, 12 octubre 2018, 19:43

Otra de las novedades de la ordenanza de Movilidad de Valencia, que el concejal Grezzi presentó hace diez días con el anuncio de que iba a estar centrada en el peatón y en el tránsito a pie en la ciudad, está relacionada con los pasos de peatones. Aunque no hay ninguna novedad respecto a por dónde pueden cruzar una calle los viandantes (seguirán pudiendo hacerlo por la calzada, preferentemente por las esquinas, cuando no haya ningún paso de cebra en un radio de 50 metros), sí la hay en lo tocante a las bicis en los pasos de peatones.

Y es que la ordenanza permitirá a las bicis cruzar por los pasos de cebra sin que los ciclistas tengan que bajarse del vehículo como hasta ahora. «En los cruces de calzada en los que no existan pasos específicos para las bicicleta, las personas en bicicleta podrán utilizar los pasos de peatones, adaptando su velocidad a la del peatón, cuidando de no ponerlo en peligro y manteniendo una distancia mínima de separación con él de 1 metro. En este caso, las bicicletas tendrán prioridad de paso sobre los vehículos a motor aunque deberán ceder en todo caso el paso a los peatones», indica el artículo 33 del borrador de la ordenanza.

Hasta el momento, esta cuestión era peliaguda, pues la ordenanza de 2010 indicaba que en los pasos de peatones sin marca vial de paso de bicicletas «el ciclista deberá moderar la velocidad a paso de hombre y dar siempre preferencia al peatón». El Reglamento General de Circulación de la Dirección General de Tráfico (DGT) estipula que la bicicleta es un vehículo y, como tal, le está vedada la circulación por los pasos de peatones.

La ordenanza, eso sí, insiste en que las bicis deben cruzar la calle por los pasos en los que esté señalizada la autorización de circular en bicicleta, pero abre la puerta a que lo hagan también por los pasos de peatones. Se pretende, así, terminar con la inseguridad jurídica que la ambigua norma de 2010 causaba en la Policía Local, que tal como ha podido saber este diario no sabía si multar o no a quienes cruzaban en bicicleta por los pasos de peatones, algo que ocurre sobre todo en el centro de la ciudad y en puntos donde la red de carriles bici es más limitada. Hasta el momento, los agentes se limitaban a pedir a los ciclistas que bajaran de su vehículo al cruzar la calle, pero no multaban porque no sabían cómo interpretar el párrafo de la ordenanza. Con el nuevo texto, no hay duda: las bicis pueden cruzar por pasos de peatones.