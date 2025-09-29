Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 19 municipios las cancelan
Llegada a la pasarela de Laura Llobell, una de las candidatas a fallera mayor de Valencia 2026. JCF/ Armando Romero

El mundo fallero valora el salto de la gala al Roig Arena pero propone recortar la duración

Los colectivos de la fiesta aplauden el aumento de aforo, la música en directo y el espectáculo, pero sugieren aligerar el momento de salida de las candidatas elegidas

Lola Soriano Pons

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:55

Tras la 'resaca' fallera de un fin de semana lleno de emociones, con la elección de las 26 niñas y jóvenes que optan a ser ... falleras mayores de Valencia 2026, es momento también de recoger opiniones sobre la última edición de la gala de la nueva generación del 'pabellón de los sueños'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  2. 2 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  3. 3 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  4. 4 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  5. 5 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 19 municipios las cancelan
  6. 6 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  7. 7 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  8. 8 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 19 municipios las cancelan
  9. 9 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  10. 10 La zona dana resiste: Manises, Aldaia y Pedralba, las localidades más afectadas por el momento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El mundo fallero valora el salto de la gala al Roig Arena pero propone recortar la duración

El mundo fallero valora el salto de la gala al Roig Arena pero propone recortar la duración