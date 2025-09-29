El mundo fallero valora el salto de la gala al Roig Arena pero propone recortar la duración

Tras la 'resaca' fallera de un fin de semana lleno de emociones, con la elección de las 26 niñas y jóvenes que optan a ser ... falleras mayores de Valencia 2026, es momento también de recoger opiniones sobre la última edición de la gala de la nueva generación del 'pabellón de los sueños'.

Fuentes municipales confirman que son muchos los reconocimientos que están recibiendo tras la mudanza de la Fonteta al Roig Arena, donde han ganado un 66% más de aforo y con unas instalaciones modernas. De hecho, una vez fueron montando el escenario, según estas mismas fuentes, se comprobó que todavía se podían ganar más asientos -porque el escenario no tapaba visibilidad en ciertos puntos- y de las 11.400 entradas iniciales que se creía iban a poder contar, al final llegaron a las 12.100.

También detallan que les están llegando comentarios muy positivos sobre la elección del espectáculo. Aseguran que han recibido felicitaciones sobre la idea de que fue una apuesta artística acertada, con un guiño a muchas fiestas de Valencia y con música en directo, y que puso al público con la emoción a flor de piel.

Eso sí, también reconocen que el cambio era un reto grande a la hora de coordinar y que, de cara a próximas ediciones, se irán puliendo detalles como controlar el espacio para hacer la salida de las elegidas más ágil.

Y es que las candidatas estaban en una sala auditorio con grandes pantallas, pero no estaba tan cerca de la salida al escenario como en la Fonteta, y había que pasar por cuatro puntos con puertas.

Sobre algunas críticas lanzadas referidas al coste de la gala, recuerdan que han mantenido el gasto de 29 euros por persona asistente, pero lógicamente al aumentar el aforo un 66%, el coste final subía y añaden que el importe destinado al espectáculo artístico fue el mismo que la edición anterior.

Los presidentes de varios colectivos falleros también hacen balance de la gala, eso sí, todos ellos matizan que lo hacen a título personal.

Interagrupación Fernando Manjón «La música en directo, maravillosa, pero es excesivo el gasto en un sólo acto»

Manjón detalla, en primer lugar, que el entorno, el Roig Arena, «es maravilloso, por las prestaciones y porque tiene mucha más capacidad». También describe que el espectáculo «con música en directo fue maravilloso» y también vio acertada «la representación de las fiestas y el folklore valenciano».

También asegura que el hecho de que no hubiera presentador, sino voz en off, no deslució, «se cubrió perfectamente».

En el apartado de aspectos a tener en cuenta o mejorables, explica que «se echaba en falta que las candidatas estuvieran siguiendo el acto desde dentro del pabellón, y no en una sala, y los pétalos del suelo en algunos momentos podrían hacer resbalar».

Lógicamente reconoce que era el primer año en este recinto y que seguro que se irá ajustado el acto, pero añade que «se alargó mucho el tiempo de la salida de cada candidata tras ser nombrada y esto hizo que se tardara cerca de una hora en completar el escenario con las 26 candidatas».

A nivel personal, como ya expresó estos días en redes, opina que el presupuesto de «más de 300.000 euros, con todo el cariño del mundo, es excesivo. No era necesario tal dispendio económico en un sólo acto. Lo hubiera redistribuido para subir más el gasto en pólvora y en las fallas municipales».

Federación de Especial Rafa Mengó «Fue espectacular, pero hay que acortar el discurso y la salida de las candidatas»

Mengó, también a nivel personal, afirma que «todo cambio si es para evolucionar, es perfecto. Se han hecho galas en el Velódromo, en la Plaza de Toros, en la Fonteta... En la Fonteta era íntimo y ahora es grandioso por infraestructura y por modernidad y se ha adaptado muy bien a las circunstancias». También valora el mayor aforo que ha permitido este nuevo recinto.

También opina que el espectáculo «con música en directo me encantó. Caló mucho y fue emocionante ver a tantos músicos y el espectáculo también fue bueno. El escenario daba para mucho y las opiniones que me han llegado coinciden en que fue espectacular».

A la hora de explicar los aspectos mejorables, y siempre desde la aportación y no la crítica, opina que el «acto debería de durar menos tiempo porque la gente en realidad va a ver a las candidatas».

También expone, también siendo padre de fallera mayor de Valencia, que el «momento de la despedida de las falleras mayores podría ser más escueto, y no me refiero por el discurso de este año que estuvo realmente magnífico, sino en general, porque tienen una gala de despedida específica con todo el mundo y entidades falleras».

También detalla que las candidatas, al «estar en una sala que no estaba cerca del escenario, como sí pasaba en la Fonteta, tardaron un poco más en salir. Igual para agilizarlo de cara a próximos años habría que buscar una fórmula para que no estén tan alejadas».

Y en cuanto al gasto de la gala, añade: «Todo lo que se invierta en pro de las Fallas me parece perfecto. No considero que sea un despilfarro, los falleros merecen un espectáculo tan digno como el que vimos. Se ha dignificado el acto».

Federación Primera A Antonio Escrig «Ha aumentado el aforo y la calidad del acto y seguro que se ajustará el timing»

Escrig destaca la buena organización del acto en un espacio que era nuevo y que suponía todo un reto. «la Junta desplegó buenos medios, las pantallas permitían verlo todo perfecto y se podía seguir perfectamente desde los distintos puntos».

También reconoce que el cambio al Roig Arena ha sido un acierto «con más capacidad, para que pudiera acoger a un mayor número de falleros».

También da muy buena nota a la música en directo y a la puesta en escena y valora la participación que se ha dado a fiestas hermanas y a colectivos como los pescadores de El Palmar. Se dio vistosidad al evento.

Eso sí, coincide en señalar que el acto duró cuatro horas, «y pienso que sería positivo hacer los ajustes convenientes para acortarlo. Entendemos que es el primer año que se llevaba a este emplazamiento y que a buen seguro se irán haciendo ajustes». Recuerda que en Fonteta «sí se había conseguido ya ajustar el timing y no me cabe duda que aquí también se hará».

En cuanto al coste del evento, opina que el acto «no supone un gasto excesivo porque ha aumentado de forma importante el número de público asistente y la calidad del acto preparado y tanto esta gala como la exaltación o la Crida son los eventos con más participación directa de los falleros». Y añade que «eso no quita que de forma paralela se pueda subir el dinero que se puedan destinar a otras partidas como las fallas municipales».

Federación Fallas de Especial Ingenio y Gracia José Vicente Marco «El espectáculo y la música tocaron la fibra aunque no debe ser tan extenso»

Marco, que ha tomado el relevo en el cargo de Ximo Berlanga, pone muy buena nota al recinto del Roig Arena «porque tiene mucha más capacidad y pueden asistir más falleros, eso es indiscutible. También por la comodidad y modernidad de las instalaciones, por la accesibilidad y no se pasó calor, como sí ha ocurrido alguna vez en el anterior recinto».

Marco valora los medios que había, la escenografía, «la música en directo fue lo mejor y el espectáculo tocaba la fibra. También estuvo bien que el veredicto se leyera desde la tribuna».

En el apartado de lo mejorable, para ir acomodando de cara a próximas ediciones la gala al nuevo espacio, explica a título personal que «habría que replantear el acto para que no fuera tan extenso en el tiempo porque acabó a las 23 horas y la gente podría estar ya fuera para la hora de cenar».

Reconoce que «como el sitio es novedad este año, es normal que se vaya reajustando porque el tramo final del desfile de las candidatas elegidas tuvo tiempos de espera mientras salían al escenario».