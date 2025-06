El montaje de las hamacas en las playas del Cabanyal y Malvarrosa arranca con dos meses de retraso

El Ayuntamiento de Valencia por fin ha resuelto la licitación del concurso de los quioscos y zonas de sombras para dar servicio a los valencianos ... y turistas en las playas del Cabanyal y Malvarrosa.

Este viernes se ha aprobado la autorización que llega con casi dos meses de retraso, ya que otros años se monta un servicio mínimo para las vacaciones de Semana Santa y Pascua y es en mayo cuando las instalaciones ya funcionan a pleno rendimiento, pero este año se ha retrasado de forma considerable y la empresa concesionaria trabaja ahora a toda prisa para tener listo el operativo en el menor tiempo posible.

Estos días han conseguido preparar cuatro puntos completos con quioscos y sombrajes y están ultimando tres más, pero quedan otros nueve por instalar estos días hasta completar los 16 que ofertará en las playas norte de Valencia.

Si otros años precisan un mes para tener terminados los montajes, con una media de diez personas realizando estas tareas, ahora tendrán que hacerlo en quince días y con más de 25 personas para ganar el tiempo perdido.

Para este fin de semana los usuarios podrán disponer de 280 sombrillas y unas 700 hamacas, pero tendrán que trabajar sin descanso para poder tener operativas las 700 sombrillas y 2.500 hamacas que se reparten entre las Arenas y hasta el final de la Malvarrosa.

El motivo del retraso de la concesión de este servicio, como ya adelantó LAS PROVINCIAS, es que este año tocaba sacar de nuevo a concurso este servicio de atención a los bañistas, después de que acabara el año de concesión y dos más de prórroga (2022-2024), y la tramitación no se ha terminado hasta este viernes.

En lugar de convocarlo a tiempo, por ejemplo a principio de año o antes de Fallas, el 14 de mayo todavía era el último día para que las empresas presentaran ofertas, por eso, no se instaló ni el servicio mínimo de abril, ni se ha dado atención a los turistas en mayo.

Desde la concejalía de Playas ya explicaron que sería a largo del mes de junio cuando se resolvería y es ahora cuando se ha hecho efectivo.

Eso sí, queda pendiente el servicio de quioscos, hamacas y sombrillas de las playas del sur, en concreto de Pinedo y El Saler, porque se sacó la licitación pero ninguna empresa se ha presentado.

Y es que este año en lugar de sacar a concesión este servicio turístico de forma conjunta, desde la concejalía de Playas lo haían dividido en cuatro lotes a los que podían optar empresas distintas. Para el caso del concurso de Cabanyal y Malvarrosa sólo ha optado una empresa, pero en el caso de los lotes de Pinedo y El Saler el concurso ha quedado desierto.

Concurso desierto en las playas del sur

Ninguna empresa ha optado, pero no ha sido por una cuestión económica, sino porque el Ayuntamiento ha decidido demorar al mes de julio el inicio de la campaña en estas playas del parque natural.

En el caso de Pinedo, se proponía iniciar el servicio de hamacas, sombrillas y quioscos el 1 de julio y terminar el 11 de septiembre y, en El Saler, igualmente se proponía empezar el 1 de julio y terminar el 3 de septiembre, cuando otros años se ha empezado a prestar en el mes de mayo.

Precisamente el hecho de contar con dos meses menos para hacer caja se ha traducido en que el concurso ha quedado desierto porque ninguna empresa lo ha visto rentable.

Faltará ver si la concejalía consigue cambiar alguno de los condicionantes para atraer a alguna firma o si consigue hacer alguna adjudicación directa, porque de lo contrario, los vecinos o turistas que quieran disfrutar de las playas de El Saler y Pinedo no lo harán en igualdad de condiciones, porque no se dará este servicio.

En cuanto al motivo que había justificado el Ayuntamiento para no poner antes las hamacas en estos puntos, tal como se recoge en el informe, se habla de la nidificación de aves. «Para la playa natural de mayor protección, El Saler (N4 especial protección) se ha reducido el período de instalación o la localización por motivos medioambientales».

Y hacen referencia directa al «periodo de nidificación de determinadas aves, por ello, se estima que las instalaciones se podrían reducir por circunstancias de fuerza mayor y con la conformidad del servicio gestor». Y concluyen en el pliego de condiciones que por eso «se establece para estas playas que la instalación de estos equipamientos no podrá empezar antes del 1 de julio de cada año».

Además, se da la circunstancia que este año en El Saler tampoco se iba a dejar instalar quioscos, sólo hamacas y sombrillas, una nueva exigencia que ha tumbado cualquier intención de presentarse.

De este modo, si hasta el año pasado había tres puestos de quioscos, sombrillas y hamacas en Pinedo y hasta cinco zonas en El Saler, este verano, a no ser que haya un cambio de última hora, no habrá ninguno. Tocará volver a la playa cargados de la nevera con hielo y las sillas plegables.

Por otro lado, todavía sigue pendiente saber qué pasará con la playa can de Pinedo, el espacio de 6.000 metros cuadrados acotado destinado a los perros que acuden acompañados de sus propietarios.

Desde la concejalía de Playas aseguran que se pondrá en marcha en el mes de julio, pero lo habitual siempre era habilitar este espacio o bien desde el mismo 1 de junio o a mitad de mes, a partir del día 15.

La cuestión de fondo es que la licitación todavía no se ha hecho efectiva. Según fuentes consultadas, de hecho, aún no se ha licitado, aunque desde el Consistorio dicen que está en trámite.

Otro factor añadido del retraso es la justificación que aportan desde la concejalía de Playas. Se remiten a un decreto del Consell de 2018, en concreto el decreto 58/2018 de 4 de mayo, por el que se aprobó el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde Litoral de la Comunitat (PATIVEL) y el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana, que estableció que en los tramos de la playa U2, como es el caso de Pinedo, se tiene que hacer la exclusión temporal de la presencia de perros entre el 1 de marzo y 30 de junio.

Faltará ver si alguna empresa quiere prestar a esas alturas el servicio. Así pues los dueños de las mascotas tendrán que tener claro que este año la playa can de Pinedo este año no abre en junio sino en julio. No hay que olvidar que se trata de un servicio que comenzó en 2016, siendo la primera playa de Valencia en tener una zona acotada para los canes, al que acudieron en 2022 más de 24.000 perros para darse un chapuzón. Y por el que suelen pasar entre 300 y 400 perros al día.