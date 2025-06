Mochila de supervivencia y puntos de encuentro por si fallan las comunicaciones: las recomendaciones del Ayuntamiento en caso de emergencia

El Ayuntamiento de Valencia recomendará la elaboración de una mochila de emergencia, el establecimiento de puntos de encuentro entre las familias y la creación de ... planes de responsabilidades dentro del hogar, como quién se encarga de personas mayores y mascotas, en caso de catástrofe. Son algunas de las claves del plan de actuación ante emergencias, una ambiciosa estrategia de protección civil que ha puesto en marcha el Consistorio en colaboración con la Universitat de València a través del binomio ciudad-universidad. El plan ha sido presentado este lunes y las acciones formativas empezarán el día 30, con una sesión para profesores. La ambición es que la estrategia llegue a 538 colegios, 70 asociaciones vecinales y 51 centros de mayores. También se pondrán carpas en sitios de afluencia, como mercadillos, para informar a la población en general.

El encargado del plan, el profesor José Manuel Pastor, ha explicado que el plan hablará de quien es responsabilidad de mascotas o mayores, del establecimiento de puntos de encuentro y de la creación de kits de emergencia. «Ha tenido que suceder una catástrofe para que nos demos cuenta de que tenemos que hacer caso a las autoridades», ha indicado, preguntado por esa mochila de emergencia que hasta Europa recomienda. «Muchas veces vemos que se dice a la gente que no vaya a ver el barranco y va», ha lamentado. «El ciudadano no tiene por qué saber la velocidad del viento sino qué hacer en cada tipo de alerta: olas de frío, olas de calor, tormentas...». «Tenemos que hacer a la gente responsable de su autoprotección», ha asegurado Pastor.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha aplaudido la participación en el plan, con asociaciones y entidades de todo tipo. Sobre la estrategia en sí, ha dicho que es «necesaria y ambiciosa». «Pero no quería hacerla sin las universidades públicas. Tenemos que reaccionar a lo que ha pasado», ha indicado la alcaldesa, que ha apuntado que a la sociedad le falta «cultura de la emergencia». «Tenemos que formar a la población. En tres años he cogido tres emergencias para las que no habían nada escrito: un gran incendio de circunstancias puntuales; la dana, la tragedia más grave que ha sufrido nuestro territorio; y un apagón de 12 horas, para el que tampoco estábamos preparados», ha recordado.

«Si no reaccionamos y aprendemos de lo que hemos vivido, perderemos una oportunidad muy importante para prevenir circunstancias que pueden venir en el futuro», ha dicho Catalá, que ha insistido en que Valencia necesita «mejores infraestructuras y mejores suministros básicos, así como una mejor cultura de la emergencia». «No queremos generar alarmas innecesarias pero sí generar conocimientos que pueden ayudar en momentos complicados», ha indicado la alcaldesa: «Este plan es una obligación, una responsabilidad y una oportunidad. Este es el tema del momento».

La alcaldesa ha ofrecido el plan al área metropolitana de la ciudad. «Si podemos ayudar a las poblaciones que están luchando por salir del barro, lo haremos. Somos responsables del área metropolitana, porque no es un plan solo de Valencia», ha indicado la primera edil, que ha insistido en la necesidad de una administración y una universidad fuertes «que ayuden a la población ante tragedias que no se pueden evitar y que no deberían pasar».

Por su parte, Mavi Mestre, rectora de la Universitat de València, ha hablado de «minimizar nuevos riesgos». «Tenemos que poder habitar este territorio que tanto queremos con seguridad», ha asegurado. «Vamos a desplegar un ambicioso plan en la ciudad. Siempre recordaré cuando a las pocas semanas de la dana la alcaldesa nos citó en el Ayuntamiento y nos dijo que necesitaba la ciencia, ella iba con las botas en el coche porque cada día iba a un pueblo distinto a ayudar», ha indicado la rectora de la UV.