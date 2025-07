La mitad de vecinos afectados por el incendio de la avenida del Puerto tardará semanas en volver a sus casas

Álex Serrano López Valencia Miércoles, 9 de julio 2025, 20:29 Comenta Compartir

La mitad de los vecinos afectados por el incendio de la avenida del Puerto tardarán semanas en poder volver a casa debido a que as bajantes de tres de las ocho comunidades están «muy dañadas». Así lo ha desvelado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que este miércoles por la tarde se ha vuelto a reunir con los residentes de las 112 viviendas afectadas en un hotel situado junto a sus casas. En estos pisos hay luz y gas, pero no agua, por lo que no son habitables.

El fuego y el humo, que en este tipo de incendios está a una temperatura altísima, ha destrozado por completo las bajantes de 56 de las 112 viviendas. De esas 56, 33 familias han preguntado por alternativa habitacional al no disponer de un acomodo para las próximas fechas. «Estamos hablando con la empresa encargada de la tienda donde se produjo el incendio, que nos ha trasladado que es una empresa seria, para ver qué podemos hacer», ha indicado la primera edil. El Ayuntamiento costeó la noche de ayer y costeará la de este miércoles para los residentes afectados.

La otra mitad de vecinos ha podido volver a sus casas una vez que los suministros han sido repuestos esta tarde, como se preveía. El Consistorio se ha volcado en ayudar afectados y hasta el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Valencia ha ofrecido de forma interesada a sus colegiados especializados en responsabilidad civil y seguros para ayudar a los afectados. A partir de este miércoles, tendrán que ser los seguros quienes se hagan cargo de las viviendas que necesitan los afectados.

Mientras, continúan las labores de investigación de la Policía Nacional, que dispone de una unidad especializada en incendios, para descubrir las causas que devoró la gran superficie, que ocupaba el patio interior de una manzana completa situada en la avenida del Puerto. Todo parece indicar que lo ocurrido tiene su origen en un fallo eléctrico en el falso techo de la tienda.