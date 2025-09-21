Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un ciclista pasa junto a un autobus en Valencia, en una imagen de archivo. Efe

Metro y autobús gratis en Valencia por el Día Sin Coches

El lunes 22 de septiembre el transporte será gratuito en MetroValencia, EMT o Metrobús, así como en el TRAM de Alicante y Castellón

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:04

Con motivo de la celebración de la Semana de la Movilidad que comienza el 16 de septiembre, los ciudadanos de Valencia, Alicante y Castellón disfrutarán de un día de transporte público gratuito. Será el lunes 22 de septiembre, cuando se celebra el Día Europeo Sin Coche, y la gratuidad afectará a los servicios que ofrece la Generalitat, como Metrovalencia, TRAM d'Alacant, TRAM de Castelló y Metrobús, así como a los viajes en autobús de la EMT en Valencia.

En Valencia, el sábado 20 de septiembre se celebrará la Gran fiesta de la movilidad en los Jardines de Viveros, junto a La Rosaleda, mientras que el día 22 se realizarán diferentes acciones como dos rutas por el antiguo cauce del río (una a pie y otra en bicicleta).

En Castellón, el día 22 la zona centro y el núcleo histórico permanecerán con acceso restringido limitado a transporte público, vehículos no contaminantes, vehículos de carga y descarga, residentes y acceso a parkings desde las 10.00 a las 14.00 y de 17.00 a 20.00.

En Alicante el domingo 21 se cerrará al tráfico el frente litoral por La Cantera en la tradicional Ciclovía litoral entre la plaza de la Puerta del Mar y la avenida de Villajoyosa con regalos. Entre las novedades de este año destaca una marcha ciclista a Urbanova el sábado 20 y el concurso de fotografía, además de retomar los itinerarios peatonales, talleres de bicicletas, de conducción de patinetes y la jornada de la Biciescuela.

