Imagen promocional de la nueva forma de pago en la EMT. Ayto. Valencia

Nueva forma de pago en los autobuses de la EMT de Valencia desde el 1 de octubre

El nuevo sistema MovimEMT mediante tarjeta bancaria permitirá viajar de manera ilimitada por 21 euros al mes

AT

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:39

La EMT de Valencia da un paso más en la modernización del transporte público con la puesta en marcha de un innovador sistema de acceso basado en tarjeta bancaria. A partir del 1 de octubre, los usuarios podrán acceder al autobús simplemente validando su tarjeta bancaria registrada, sin preocuparse por recargar saldo ni pensar en qué tipo de abono le conviene activar.

Para empezar a usar el nuevo sistema, bastará con acceder al nuevo espacio personal de la web de EMT Valencia y dar de alta una tarjeta bancaria, que puede ser física o virtualizada en el móvil o el reloj. Una vez completado estos pasos, ya se podrá usar la tarjeta para validar a bordo con la nueva tarifa.

Con este sistema, cada trayecto tiene siempre el precio del bonobús (0,51 euros por viaje hasta el 31 de diciembre, con los descuentos subvencionados por el Ayuntamiento de Valencia y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) y existe un límite mensual: tras 41 viajes, el resto del mes es gratuito, sin importar la cantidad de validaciones adicionales que se realicen. En la práctica, significa que nadie gastará más de 21 euros al mes, disfrutando de la libertad de moverse sin necesidad de planificar cuántos trayectos hará.

Mejor precio

El nuevo modelo garantiza además que cada cliente pague siempre el mejor precio posible. Al final de cada jornada, el sistema calcula automáticamente todos los viajes realizados, descuenta los transbordos gratuitos y aplica la tarifa más ventajosa. Además, si la persona llega a acumular más de 41 viajes, el resto de los realizados en el mes natural serán gratuitos.

Tarjetas asociadas

Además, una de las grandes novedades del sistema implantado es que también pueden emitirse tarjetas de transporte tradicionales asociadas a la cuenta principal. Estas tarjetas se graban con un identificador seguro -un 'token'- y facilitan que una persona pueda gestionar los viajes de su familia, o de cualquier grupo de personas, sin necesidad de recargas previas. Se pueden solicitar en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de EMT acudiendo con el DNI de la persona que va a usar la tarjeta, ya que se trata de tarjetas personalizadas, y tienen un coste de 5 euros.

De este modo, una madre o un padre, por ejemplo, puede asignar a sus hijos tarjetas asociadas, que les permitan moverse sin necesidad de recargar, y controlar desde el espacio web de EMT todos los viajes y cobros diarios. Cada tarjeta tendrá su contador único e independiente de viajes para que, en caso de superar los 41 en el mes natural, poder viajar de manera gratuita.

Por último, para mayor seguridad, desde el espacio personal se pueden cambiar o desactivar tarjetas online de manera inmediata.

Te puede interesar

