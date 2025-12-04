La Mercafesta ya tiene fecha en el mercado de Torrefiel

La nueva edición de Mercafestes impulsada por Mercavalència para acerca a la infancia la alimentación saludable llega el próximo 13 de diciembre, a partir de ... las 11 horas, al mercado de Torrefiel.

El objetivo es que los niños aprendan la importancia de apostar por alimentos saludables, la temporalidad de los productos y las tradiciones vinculadas a los mercados municipales.

La Mercafesta de Torrefiel estará dedicada a la sepia, producto de temporada que protagonizará las actividades educativas y lúdicas programadas para las familias del barrio. Entre ellas destaca el 'Pasaporte de los Sentidos', una dinámica que invita a los niños a descubrir el mercado a través de cinco paradas sensoriales: vista, oído, tacto, olfato y gusto.

Acompañados de una «mercapista», recorrerán distintos puestos del mercado, realizarán pequeñas pruebas relacionadas con los productos frescos y completarán su pasaporte, que les será sellado en cada estación. Al finalizar, recibirán pegatinas de las Mercafestes como recuerdo de la experiencia.

El presidente de Mercavalència, Santiago Ballester, subraya el sentido pedagógico y cultural de estas celebraciones: «Las Mercafestes nacen para que los niños conozcan mejor el mercado de su barrio, descubran de dónde vienen los alimentos y entiendan la importancia de consumir productos de temporada y proximidad. Es una forma de transmitir valores de salud, sostenibilidad y comunidad desde la experiencia y el juego».

La jornada contará también con la participación de EMT València, que se suma con animaciones, teatro, SuperBus y SuperBusina, reforzando el carácter festivo del evento y acercando a los más pequeños la movilidad sostenible de una forma amable y didáctica.

Además, la empresa Frimarsa, ubicada en Mercavalència, colaborará aportando diez kilos de sepia fresca, que el propio mercado preparará y ofrecerá como degustación a las personas que se acerquen durante la mañana. Esta acción refuerza la conexión entre el mercado, los productos del territorio y los hábitos de alimentación saludable.