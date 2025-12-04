Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Compras de Navidad, el pasado año, en el Mercado Central. Jesús Signes

Los días festivos que abrirá el Mercado Central para facilitar las compras de Navidad

Este sábado, Día de la Constitución, las paradas estarán repletas de productos frescos para atender a los clientes en horario habitual

Lola Soriano Pons

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:20

Comenta

El Mercado Central de Valencia ha estrenado un belén, que ya se puede contemplar en la zona de la cúpula cerámica del recinto comercial y, además, ya ha programado el calendario de días en los que ampliará sus horarios de apertura al público.

El objetivo es facilitar la compra a los clientes en estas fechas tan especiales de celebración en torno a la mesa, unos días en los que se buscan ingredientes especiales para degustar los productos más selectos en compañía de la familia y los amigos más cercanos.

Ya este fin de semana abrirá sus puertas excepcionalmente el sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución, en el horario habitual, a pesar de ser festivo. Eso sí, el lunes, 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, permanecerá cerrado.

De cara a los días más próximos a Nochebuena y Navidad, cabe destacar que el lunes 22 de diciembre ampliará su horario hasta las 16 horas y el martes, 23 de diciembre, hasta las 18.30 horas.

Tanto el día de Nochebuena, 24 de diciembre, como el de Nochevieja, 31 de diciembre, el Mercado Central abrirá sus puertas en su horario habitual.

Te puede interesar

