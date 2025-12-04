Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Mercado Central estrena un Nacimiento creado por Ceballos y Sanabria. Ayto. Valencia

El Mercado Central estrena un Nacimiento que imita la porcelana

Las figuras de la Sagrada Familia llevan la firma de Ceballos y Sanabria y el próximo año se sumarán los Reyes Magos y la estrella de Oriente

Lola Soriano Pons

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:57

Comenta

El Mercado Central de Valencia ha inaugurado este jueves, a las 10 horas, su decoración navideña, a cargo del equipo de Acierta. La novedad es ... el estreno de un Nacimiento de grandes proporciones que ha instalado ya el Ayuntamiento de Valencia bajo la gran cúpula, realizado por los artistas falleros y licenciados en Bellas Artes, José Luis Ceballos y Francisco Sanabria.

Te puede interesar

