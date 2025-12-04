El Mercado Central estrena un Nacimiento que imita la porcelana

El Mercado Central de Valencia ha inaugurado este jueves, a las 10 horas, su decoración navideña, a cargo del equipo de Acierta. La novedad es ... el estreno de un Nacimiento de grandes proporciones que ha instalado ya el Ayuntamiento de Valencia bajo la gran cúpula, realizado por los artistas falleros y licenciados en Bellas Artes, José Luis Ceballos y Francisco Sanabria.

Ambos artistas han modelado en barro este belén original para el Mercado Central inspirado en la tradición escultórica de la porcelana valenciana.

El conjunto monumental, de tres metros de altura, con las figuras de la Sagrada Familia, se estrena este año con la intención de ir sumándole en cada edición otras figuras relevantes, como por ejemplo los Reyes Magos y la estrella de Oriente, las dos que se harán el próximo año para ir completando el Nacimiento que pasará a ser la Adoración de los Magos y que ofrecerán al Niño productos del mercado, además de los simbólicos: oro, incienso y mirra.

No hay que olvidar que Ceballos y Sanabria conforman un equipo artístico pluridisciplinar, que centra su creación artística en el mundo de las fallas infantiles, la ilustración, la escultura y la conservación y restauración de bienes del patrimonio cultural. Han sido varios años los artistas de la falla municipal infantil de la Plaza del Ayuntamiento.

«No es una obra de arte sacro ni tampoco es una falla. Es un Nacimiento escultórico de gran proporción. Esta es la primera fase y para 2026 se completará con la estrella de Oriente, que presidirá la cúpula central, y los Reyes Magos, que son los grandes protagonistas populares de nuestra Navidad Mediterránea», explican los creadores.

La figura del San José del Mercado Central lleva en sus manos una vara florida de azucenas de plata similares a las de la patrona de la ciudad, la Geperudeta. Con ello, los artistas han querido darle un toque local a quien también es patrón de la fiesta fallera.

El concejal de Comercio, Santiago Ballester, junto a la presidenta de los vendedores, Merche Puchades. Ayto. Valencia

La figura de Santa María del Mercat aparece sentada sobre una pieza arquitectónica del propio edificio, porta en brazos al Jesuset del Mercat que ha logrado quedarse dormido rodeado de centenares de visitantes, compradores, vendedores y turistas.

La Sagrada Família, que conforma el nuevo Nacimiento se ha modelado en barro y digitalmente ha sido escalado a una proporción monumental, presidirá en adelante la cúpula del Mercado Central cada diciembre hasta la llegada de los Reyes Magos.

Decoración navideña en el Mercado Central. LP

La policromía, que recuerda a la artesanía de porcelana por las tonalidades elegidas, incluye acabados en pan de oro que elevan el conjunto escultórico a obra de arte que se integra con la centenaria arquitectura modernista del mercado más visitado de Europa.

La base sobre la que descansan las figuras recupera el detalle de los azulejos de color amarillo, azul y blanco que decoran el exterior del Mercado Central y que forman parte de la iconografía de la ciudad de Valencia.

«En plena era de la Inteligencia Artificial (IA) es un honor que el Ayuntamiento nos haya encargado un trabajo bocetado y modelado posteriormente a mano, poniendo en valor el proceso creativo artesanal y manufacturado. La irrupción de la IA y la digitalización del proceso de diseño -en las Fallas, por ejemplo- está reconfigurando la parte artística y romántica de la profesión, pero nosotros defendemos la vieja escuela y el modelado manual», comentan los artistas Ceballos y Sanabria.

Villancicos y música clásica para el acto inaugural

El acto de inauguración de la decoración navideña ha tenido lugar a las 10 horas bajo la cúpula central, con la participación de la presidenta y miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Vendedores del Mercado Central y el párroco de la Real Parroquia de los Santos Juanes, Gonzalo Albero, y la asistencia de los artistas José Luis Ceballos y Francisco Sanabria y diversas autoridades.

El acto ha sido amenizado por un cuarteto de saxofones de la Agrupación Musical Santa Cecilia del Grao, que han interpretado un repertorio de música clásica, villancicos y canciones navideñas.

Tras el recorrido por el interior del mercado, se ha procedido al encendido del árbol monumental situado junto a la puerta de la calle Palafox, y se ha realizado un recorrido por el exterior.

Árbol de Navidad y Cotorra

Además, el equipo de Acierta se ha ocupado, por segundo año consecutivo, de la decoración del Mercado Central, tras haber sido seleccionado en mayo de 2024 en la llamada a proyecto de la Asociación de Vendedores del Mercado Central a los profesionales de interiorismo de la Comunidad Valenciana.

La cúpula central estará coronada por un árbol de Navidad desestructurado y la cúpula de pescadería, por una gran cotorra. Las puertas de acceso aumentarán su decoración y estarán iluminadas, exhibiendo, cada una, un árbol navideño en el interior. La decoración se extiende este año, además, a todos los pasillos y fuentes.

Acierta es una empresa valenciana con más de veinte años de experiencia con sede en València, Londres y París y especializada en el diseño y ejecución de proyectos en todo el mundo, habiendo trabajado para empresas de lujo, como Loewe, Burberry, Chanel y De Beers. En València, entre otros proyectos, se ha ocupado de la decoración de Casa Caridad y el Hotel Miramar.

Su decoración del Mercado Central está enfocada «no solo como una tarea de embellecimiento sino como una oportunidad para crear una experiencia mágica y memorable que refleje el espíritu navideño y la esencia de València», combinando elementos tradicionales con innovaciones contemporáneas.