Valencia ya ha montado el belén El monumental nacimiento del Ayuntamiento realizado por la Asociación de Belenistas se puede visitar en el Salón de Cristal hasta el tres de enero I Una imagen de la Virgen de los Desamparados forma parte de las escenas de la Navidad I Los amantes de la tradición luchan por el reconocimiento de las entrañables representaciones como Patrimonio de la Humanidad

Marta Mercader, fallera mayor infantil de Valencia, y su corte de honor contemplan el belén del Salón de Cristal.

Laura Garcés Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 22:22 | Actualizado 22:37h. Comenta Compartir

Valencia ya tiene su belén, el monumental nacimiento del Ayuntamiento. Esta tarde se ha inaugurado en el Salón de Cristal la tradicional escenificación cristiana de la Navidad. Cerca de cuarenta metros cuadrados ocupa la recreación de los momentos que acompañan al nacimiento con algunas notas que rinden homenaje a la tradición valenciana, como es la presencia entre las figuras de una imagen de cerámica de la Virgen de los Desamparados.

La Asociación de Belenistas de Valencia, un año más, ha hecho un gran esfuerzo para ofrecer lo mejor a los valencianos, que podrán visitar la entrañable escenificación hasta el próximo 3 de enero.

Si bien responde a la gran tradición belenista, el del Ayuntamiento de Valencia, no es un belén al uso. A las escenas habituales se suman otras que hablan de la tradición valenciana. «Incluye un apartado dedicado a la cerámica de Manises y ahí está la Virgen de los Desamparados», explica Gonzalo Mateu, presidente de la Asociación de Belenistas. Además, también está presente San Cristóbal -muy vinculado a otra fiesta valenciana- a través de la figura de un pastor que cruza el río con un niño sobre los hombros.

La segunda capital de España en número de nacimientos

El presidente de los belenistas ha explicado que tanto en la elaboración de las piezas como en el montaje se han implicado unas 15 personas. Todos trabajan de manera altruista, es su afición. «Nuestra pasión», puntualiza Gonzalo, quien destaca que forman parte de las federaciones belenistas de la Comunitat, de España y también del asociacionismo internacional. Tanto es así que ahora «luchan por el reconocimiento del belenismo como Patrimonio de la Humanidad, una propuesta que se ha impulsado desde Italia».

Todo apunta a que en la ciudad del Turia, la pasión por los nacimientos no es cosa de unos pocos. Es una afición muy extendida. «Valencia es la segunda capital española en la que más belenes se montan, sólo precedida por Madrid». La asociación también instala los de Nuevo Centro, la Generalitat y la Diputación. Además, en Valencia lucen los de los comercios, parroquias, asociaciones, comisiones falleras y otras entidades que sumadas ofrecen como resultado «unos 300».

La cifra da muestra del arraigo del belenismo. Y no se puede olvidar la presencia de los nacimientos en el ámbito privado, en el seno de las familias que siguen el camino que abrieron sus antepasados.

Los otros belenes

La inauguración del Belén Monumental del Ayuntamiento se ha hecho coincidir con la instalación de los belenes a tamaño natural que también se pueden visitar desde hoy en la plaza del Ayuntamiento y en la plaza de la Reina, donde permanecerán hasta el 6 de enero.

El acto de bienvenida ha contado con la actuación del coro y escuela musical Enclave, integrado por 56 niños y jóvenes, que han interpretado varios villancicos caracterizados como personajes de la escenificación de la Navidad. También ha asistido la fallera mayor infantil, Marta Mercader, acompañada de su corte de honor.

Las figuras y los paisajes que se pueden contemplar en el salón de Cristal son el resultado del trabajo de artesanos que en el modelado de las figuras cuidan cada detalle y levantan un conjunto que es ya una referencia de la Navidad.

El montaje combina las escenas clásicas con guiños a la tradición local. Tal como ha señalado la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, «la escenografía no sólo conecta con la tradición cristiana, sino que pone en valor las fiestas más queridas de nuestra ciudad».

En la plaza del Ayuntamiento, frente al edificio consistorial, se ha instalado un nacimiento de inspiración grecolatina, con figuras a tamaño natural. Se trata de un conjunto creado por el artista fallero José Puche, autor de las piezas de la Sagrada Familia, y complementado por los artistas Ceballos y Sanabria, responsables de la reciente restauración del conjunto y de la creación del buey, la mula y la estrella de Oriente que completan la escena. Tal como ha recordado la concejala Mónica Gil, el día 5 de enero, durante la Cabalgata de Reyes, Sus Majestades detendrán su recorrido ante este nacimiento para conmemorar la Adoración.

Temas

Navidad

Reporta un error