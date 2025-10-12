Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Parada de setas y algas marinas de Javi Morcillo, en el mercado de Ruzafa. irene Marsilla

Los mercados se reinventan con insectos, algas y sabores del mundo

En Ruzafa a las paradas tradicionales de fruta, verduras y pescados se suman emprendedores con puestos especializados en gastronomía de diferentes países

Lola Soriano Pons

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 01:02

Comenta

Los mercados municipales de Valencia son la despensa de la rica huerta valenciana y del pescado y marisco fresco y del pescadito de playa y ... de lonja, pero las crisis económicas ya superadas, la pandemia y la falta de relevo generacional, tras la jubilación progresiva de los vendedores, se había traducido en estos últimos años en un descenso importante de paradas abiertas.

