Subasta de paradas de los mercados municipales, este lunes en la Llotgeta. LP

Los mercados municipales se reinventan: tiendas para dar volumen a las pestañas, empanadillas argentinas y pan ecológico

La crisis de puestos desiertos se atenúa al lograr dar nueva vida a medio centenar de paradas en las últimas subastas

Lola Soriano Pons

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:50

Comenta

Renovarse y no morir. Esa es la idea para conseguir que los mercados municipales de Valencia sigan siendo un referente en los barrios. Son los ... reyes de los productos frescos, pero en los últimos años se ha producido un importante cierre de puestos, en ocasiones por falta de relevo generacional y por la crisis, pero ahora se quiere revertir la situación.

