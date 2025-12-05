El Mercado del Grao acoge un ciclo de conciertos de Navidad

El patio interior del Mercado del Grao acogerá este sábado, 6 de diciembre, el primer concierto de un ciclo de recitales gratuitos que se celebrarán ... en este recinto con motivo de las fiestas de Navidad los sábados 6, 13, 20 y 27 de diciembre y el 3 de enero.

El concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester, ha explicado que esta propuesta cultural se enmarca en el programa de actos organizado por el Ayuntamiento en el marco de la 'Navidad Mediterránea' «para hacer de la ciudad el mejor escenario para vivir esta celebración», y de la campaña de comercio diseñada para incentivar el consumo local en los comercios de proximidad, «que son los proveedores de los Reyes Magos».

En esta iniciativa, que invita a la ciudadanía a «vivir la Navidad más musical», colaborará el Cuarteto de Cuerda València que será el protagonista de los cinco conciertos programados «y ofrecerá un repertorio musical para disfrutar en familia o con amigos durante las fiestas».

«Se trata de una propuesta para compaginar la magia de la música en vivo con las compras navideñas, en un entorno que invita a la celebración y al encuentro, que une el arte, la tradición y la activación de la economía local», ha asegurado Ballester.