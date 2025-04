Malestar entre los floristas tras la confirmación de la mascletà el Día de la Madre en el ayuntamiento

Los floristas de la plaza del Ayuntamiento se ven desolados. Aseguran que ya han recibido la confirmación de que el disparo de la mascletà ... el Día de la Madre ya está firmado, lo que elimina cualquier esperanza de aplazar el espectáculo a cualquier otro día del calendario. Ellos aseguran que el volumen de negocio ese fin de semana es «esencial» para sus negocios, y que la mascletà menguará en gran parte los ingresos de toda una campaña.

Durante la primera semana de marzo, las mascletaes de tres días fueron suspendidas por la alerta naranja por lluvias que se decretó en el litoral de la provincia. Tras el paso de las Fallas 2025, el Ayuntamiento de Valencia decidió que estos disparos se trasladarían al 4 de mayo -Día de la Madre, al día de la Virgen (11 de mayo) y al domingo de festividades del Corpus Christi, en junio. Sin embargo, los floristas de la plaza consistorial pronto mostraron su descontento. Aseguran que en días de mascletà, debido a la cantidad de horas que la plaza se cierra al público por la instalación del dispositivo de seguridad, las ventas se resienten.

En este sentido, desde el gremio enviaron hasta tres escritos al gobierno municipal para evitar a toda costa el disparo el Día de la Madre. Miguel Ángel Garrido, florista de la plaza del Ayuntamiento, recordó que « en fechas cercanas a este día, desde el viernes de antes en que abrimos, estamos día y noche hasta el domingo. Ha habido veces en que hemos llegado a estar cinco noches abiertos esperando el Día de la Madre. Este año pensábamos pasar dos en vela». Para muchos la costumbre ese día pasa por pasar por la plaza para comprar el ramo de flores y después irse a comer con su madre. «Este año, si hay mascletà, no podrá ser así», recalcó el florista.

A este respecto, los floristas aseguran que han recibido el apoyo de más de 10.000 firmantes hasta la fecha para cancelar el disparo de la mascletà, pero el ayuntamiento «no ha escuchado a sus vecinos». Los afectados aseguran que el gremio de floristas y la asociación nacional de floristas se unen a su descontento. Hasta la empresa Verdnatura, una de las más potentes de España y que es valenciana, emitió un comunicado al consistorio del Cap i Casal.

«Desde Verdnatura, empresa valenciana mayorista líder nacional en el sector de la flor, queremos manifestarle nuestro malestar y preocupación por la fecha escogida para disparar una mascletà el día de la madre (este año el domingo 4 de mayo). Queremos poner en su conocimiento que este día, concretamente para las floristerías ubicadas en la Pza. del Ayuntamiento, supone un elevado porcentaje de venta concretamente durante las horas en la que el acceso estaría restrigido por la mascletà. Las floristerías de la Plaza del Ayuntamiento son un emblema de la tradición de nuestra ciudad que no se llama en vano »la tierra de las flores«. Peligra la subsistencia de estos negocios y muchos puestos de trabajo directa o indirectamente relacionados», asegura la entidad en su comunicado.

Sin embargo, los esfuerzos de los floristas parecen haber caído en saco roto. Desde el colectivo aseguran sentirse «abandonados por la alcaldesa». Como en el caso de Adela Villanueva, la florista más antigua de la plaza. «Entiendo que para esté ayuntamiento no somos nada. En su momento yo apoyé a esta alcaldesa y ahora está alcaldesa me quita el pan. Todos mis clientes están muy enfadados. Porque si esto lo hacen a los puestos de flores que llevan aquí toda la vida, que no estarán haciendo por ahí», manifiesta, visiblemente molesta.

O Lola, natural de Albacete que vino a Valencia en busca de una oportunidad laboral. «Nunca he visto tanta gente empatizando con una causa como ahora con la nuestra. Pedimos que no se dispare la mascletà para que no se destruya empleo. Que no se destruya el campo de la flor de Valencia. El Día de la Madre es sumamente importante y bonito. Flores, amor, alegría. Y sobre todo. Somos parte de la plaza del ayuntamiento, no deberían darnos este trato» lamenta.