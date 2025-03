Los floristas presentan escritos al Ayuntamiento de Valencia para cambiar la mascletà del Día de la Madre

A los floristas no les ha convencido las explicaciones del Ayuntamiento de Valencia y se siguen oponiendo a la mascletà prevista para el próximo ... Día de la Madre. Así se lo han hecho saber al consistorio donde han presentado hasta tres escritos, además de iniciar una recogida de firmas que ha empezado este mismo miércoles y que ya ha recopilado 300 garabatos en un día.

Miguel Ángel Garrido, florista de la plaza del Ayuntamiento, ha explicado que han pedido en un primer escrito una reunión al equipo de gobierno en el que se encuentren representados todos los comercios de flores de la plaza. Además, un segundo documento presenta, en nombre de las floristerías, proveedores, cultivadores y repartidores, la petición del cambio del día de la mascletà, que no se celebre el Día de la Madre «porque es el más importante del año para las floristerías. Que se cambie por favor a otro momento», ha indicado Garrido.

El sector también pide «empatía y respeto». Garrido ha indicado que «nos hemos pasado todas las Fallas casi sin vender entre la lluvia y que cerrábamos a la hora dela mascletà». Añade que al fin de semana siguiente del día de la Madre es el de la Virgen, donde ya habrá mascletà y «es un perjuicio bastante importante que el fin de semana de antes nos cierren». Miguel Ángel Garrido ha recordado que cada vez que hay una mascletà en la plaza, el acceso se corta a las 13.00 horas, además de que «la gente cuando sabe que hay disparo no acude a comprar».

También ha explicado que han iniciado una campaña de recogida de firmas «de valencianos que empatizan con el dolor que producen a los floristas la fecha en la que se ha puesto la mascletà». «No nos oponemos a que la disparen. Simplemente queremos que la cambien de día», ha mantenido el florista de la plaza del Ayuntamiento.

Miguel Ángel Garrido ha recordado que el Día de la Madre es el de las mayores ventas. Como dato indica que «desde el viernes antes en que abrimos, estamos día y noche hasta el domingo. Ha habido veces en que hemos llegado a estar cinco noches abiertos esperando el Día de la Madre. Este año pensábamos pasar dos en vela».

Para muchos la costumbre ese día pasa por pasar por la plaza para comprar el ramo de flores y después irse a comer con su madre. «Este año, si hay mascletà, no podrá ser así», ha recalcado el florista.

Y es que las pérdidas económicas pueden alcanzar los 250.000, una cantidad que no sólo atañe a los floristas sino también al sector compuesto por repartidores, proveedores y productores. El daño, según explican, es especialmente importante para los productores porque gastan mucho dinero en el campo con fertilizantes y otros productos. «Para ellos también es el día más grande, si no venden las flores a los comercios, irán directamente a la basura», ha manifestado Garrido. Las pérdidas también afectarán a los repartidores, «a los que les viene muy bien repartir por toda Valencia, y con la mascletà se pasarían varias horas sin poder pasar a recoger los ramos».

La reivindicación de los floristas cuenta con el respaldo de PSPV y Comrpomís. Pero no sólo de partidos políticos. Personajes como Santiago Posteguillo y Manolo Camarasa les han dado su respaldo y la iniciativa ha encontrado eco en las redes sociales.

La situación ha llegado al extremo de que si no se abre el Día de la Madre algunas floristerías de la plaza tendrán que cerrar. En este sentido, Garrido apunta que el verano es una época muy floja y que las ganancias del primer domingo de mayo sirven como colchón para afrontar la época en la bajada de ventas: «Sin este día algunos no pueden sobrevivir. Con la dana, que afectó a la campaña de Todos los Santos, evidentemente el pueblo estaba con las víctimas y no se compraron flores. Con ahora esto, el año es un desastre», ha indicado Garrido.