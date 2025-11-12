Luz verde para levantar más de 400 viviendas en el parking del Carrefour de Campanar El proyecto, que cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento, contempla una edificación de hasta 16 alturas para uso residencial sin pisos turísticos

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia ha dado luz verde a uno de los aspectos más llamativos recogidos en el Plan Especial del Área Funcional número 4 de Campanar. El Consistorio ha dado su visto bueno en primera instancia a que parte del parking del centro comercial Carrefour, situado en la avenida Manuel de Falla, acoja un proyecto urbanístico para construir más de 400 viviendas, de las que una parte serán de renta libre y otra de protección pública. Pese a la aprobación municipal, la propuesta todavía tendrá que ser refrendada por la Generalitat antes de ser materializada.

El Ayuntamiento valoró positivamente tres alegaciones efectuadas por Carrefour Property España relativas al posible uso de suelo, la altura máxima de la edificación y la subsanación de un fallo sobre el coeficiente de edificabilidad de la parcela que, a su juicio, contenía un dato «erróneo y contradictorio» con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Respecto a que la parcela admita otro tipo de suelo en el que se pueda compaginar con actividades de carácter residencial plurifamiliar, comunitario y apartamentos turísticos, el Consistorio considera «viable» la ampliación de los mismos siempre y cuando esta sea «ajustada a la solución que se propone en la viabilidad del Texto Refundido del PE del Área Funcional 4 para aprobación provisional». Por contra, fuentes municipales señalan a LAS PROVINCIAS que no se podrán abrir pisos turísticos en la futura edificación al tratarse de suelo residencial pese a que Carrefour mencione este uso en sus alegaciones.

En lo que atañe a la modificación del número máximo de alturas -ya sea 16 plantas como las edificaciones recayentes frente al antiguo cauce del Turia o 10 alturas como la media del entorno del barrio-, «a fin de que con la ocupación máxima del 50% se puedan incorporar los usos residencial o oficinas, hotelero, dotacional», el Ayuntamiento lo considera «adecuado» . No obstante, asegura que se propondrá una solución en esta línea, «de modo acorde con las determinaciones generales del Plan Especial y de la legislación urbanística estatal y autonómica».

Finalmente, el Consistorio achaca a un «error material» al hecho de que se especificase que el coeficiente de edificabilidad de la parcela fuera de 1,08333 m²t/m²s en lugar de 1,40 m²t/m²s, siendo esta última la cantidad estipulada en el PGOU.

Desde el Consistorio informan que la manzana donde se encuentra afincado el gran almacén de la multinacional francesa tiene un total de 63.033 metros cuadrados en los que el uso del suelo a día de hoy es terciario, es decir, comercial. El contenido de una de las alegaciones aboga por cambiar el uso de unos 22.000 metros cuadrados, aproximadamente un tercio de la demarcación, a suelo residencial para habilitar así la construcción de los inmuebles.

El terreno que se quiere revertir es el más próximo a los jardines del viejo cauce del Turia. El planeamiento prevé la construcción de 432 viviendas, con un reparto de 346 de renta libre y 86 de protección pública además de los viales, zonas verdes y espacios dotacionales que debe guardar cualquier operación de este tipo que se realice en Valencia.

La promoción urbanística tendrá que obtener también el 'ok' de la Conselleria de Cultura, al generar afección sobre patrimonio histórico de Beniferri y Campanar, además de ser aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo del departamento de Vivienda del Gobierno valenciano.