Urgente Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia
Un vehículo de la Policía Nacional en Valencia. Damián Torres

Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia

El hombre se encontraba en el baño con signos de haberse dado algún golpe, según la Policía

José Molins

José Molins

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:56

Llevaba varios días inconsciente, al parecer por haberse dado un fuerte golpe en el baño de su domicilio. Así se encontró la Policía Nacional a un hombre de 67 años tras entrar de urgencia en la vivienda de Valencia. Lograron estabilizarlo y trasladarlo con vida al hospital General, donde se encuentra ingresado desde este jueves.

La voz de aviso lo dio una mujer, que alertaba de que su tío llevaba varios días sin dar señales de vida, ya que le llamaba al móvil y saltaba el buzón de voz. Una patrulla realizó varias gestiones para tratar de localizar al hombre en los hospitales de la ciudad y a través de las bases de datos de la Policía Nacional, pero no daba con él.

Así que al no localizarlo, los agentes contactaron con los bomberos, que acudieron al domicilio del hombre, en la calle Pintor Benedito de Valencia con la sobrina del señor. Los bomberos pudieron entrar a la vivienda por una de las ventanas y localizaron al hombre en el cuarto de baño, tumbado en el suelo boca arriba e inconsciente, con signos de haberse dado algún golpe.

