El llibret de la falla Mossen Sorell-Corona, reconico en los premios europeos de diseño

En vísperas del noveno aniversario del reconocimiento de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, este premio supone un nuevo impulso a la promoción europea de la fiesta

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:33

El llibret de la Falla Mossén Sorell - Corona del año 2025, «The World is on Fire», diseñado por el valenciano Ibán Ramón, ha sido reconocido ... como el mejor proyecto de diseño editorial en los prestigiosos premios europeos Art Directors Club of Europe (ADC*E) 2025.

