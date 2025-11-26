El llibret de la falla Mossen Sorell-Corona, reconico en los premios europeos de diseño

El llibret de la Falla Mossén Sorell - Corona del año 2025, «The World is on Fire», diseñado por el valenciano Ibán Ramón, ha sido reconocido ... como el mejor proyecto de diseño editorial en los prestigiosos premios europeos Art Directors Club of Europe (ADC*E) 2025.

Tal y como indicó una de las presentadoras de la gala de entrega, los premios ADC*E funcionan como una auténtica Champions League del diseño, ya que solo pueden participar proyectos que hayan sido previamente galardonados en los principales certámenes nacionales de creatividad y diseño de cada país. En España, incluye únicamente los proyectos premiados en los Laus (ADG-FAD), los galardones más importantes del territorio español. En el caso de la falla Mossén Sorell - Corona, el llibret ya había obtenido dos Laus de Plata en su categoría.

En la edición de 2025 de los ADC*E se presentaron 653 candidaturas de 25 países europeos, de las cuales solo 133 proyectos fueron seleccionados como finalistas en unas 30 categorías que abarcan branding, diseño, comunicación y creatividad publicitaria. El jurado internacional destacó aquellos trabajos que sobresalieron por su creatividad, maestría y ejecución, otorgando finalmente 32 Oros en distintas especialidades.

En la categoría de diseño editorial, 15 proyectos procedentes de países como Finlandia, Austria, Ucrania, Portugal, Georgia o Irlanda llegaron a la final, entre ellos 4 propuestas españolas. Entre todos ellos, el llibret de la Falla Mossén Sorell - Corona 2025 brilló con luz propia, convirtiéndose en el único proyecto español en alzarse con el Oro. Aunque las publicaciones de la falla Mossén Sorell - Corona llevan más de una década cosechando reconocimientos internacionales, este premio supone un hito histórico, ya que es la primera vez que un trabajo para una comisión fallera recibe un galardón en los prestigiosos ADC*E, consolidando la proyección y excelencia en materia de diseño e innovación.

La gala de entrega se celebró el pasado viernes en el Disseny Hub / Museu del Disseny de Barcelona, ante la presencia de creativos de más de 28 países. Durante el evento, Ibán Ramón subió al escenario mientras se proyectaban imágenes del trabajo realizado para el llibret, confirmando su designación como el mejor proyecto de Diseño Editorial de los ADC*E 2025 y merecedor del trofeo Oro.