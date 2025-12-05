Cómo llegar a Mestalla tras el maratón: el día de la yincana eterna La Policía Local ofrece una guía para moverse por Valencia el domingo por los múltiples cortes de tráfico que vivirá la ciudad

Si usted no ha tenido suficiente con el lamentable partido que el Valencia Club de Fútbol perpetró en Cartagena el jueves y el domingo quiere ir a ver a los chicos de Corberán contra el Sevilla, sepa que no va a ser un día sencillo. Y no lo decimos por el juego del equipo, que también, sino porque la entrada al estadio coincidirá con el fin del maratón. De hecho, el puente de Aragón estará cortado hasta una hora antes del inicio del partido. A la salida, la Policía Local cortará el tráfico en Aragón.

El Ayuntamiento ha ofrecido una guía de movilidad del domingo en la que explican cómo llegar al estadio el domingo. Si se accede en metro, se recomienda hacerlo mediante las líneas 3 y 9, en la estación Facultats; y las líneas 5 y 7, en la estación Aragó. En autobús, la Policía menciona las líneas que discurren por la zona norte de la ciudad como son la C3, 12, 31 y 81. Si viene del sur, pues no lo haga en autobús. Si se hace en transporte privado, con motivo de la celebración del maratón, conviene hacerlo hacerlo preferentemente por la zona norte de la ciudad.

Desde la V-21 recomiendan entrar a través del túnel sentido entrada a la avenida Cataluña, que permanecerá abierto toda la mañana. Por Fausto Elio, Tarongers, rotonda del Mirador y avenida de Cataluña se podrá circular a partir de las 11.30 horas, mientras que por Peset Aleixandre o Primado Reig será a partir de las 12. Hermanos Machado y la Ronda Norte estarán abiertas 15 minutos después mientras que Blasco Ibáñez y Serrería tendrán que esperar a las 13 horas. Por el eje Juan Verdeguer, Baleares, Alameda y avenida de Aragón se podrá circular a partir de las 13:45 horas, mientras que ambos sentidos de la Alameda entre la plaza de Zaragoza y el puente del Real se prevé que abran al tráfico a las 14.15 horas.

Si se accede desde los pueblos al sur de la ciudad de Valencia, se aconseja utilizar la V-30 sentido Barcelona, enlazando posteriormente con la CV-30, Hermanos Machado y Ronda Norte. Si se accede desde la zona sur de la propia ciudad, se aconseja utilizar el Bulevar Sur para acceder a la V-30 y seguir el mismo recorrido. Si se accede por la gran vía Marqués del Turia no se podrá cruzar el puente de Aragón antes de las 1515 horas, mientras que si se accede por la Peris y Valero no se podrá cruzar el puente del Ángel Custodio antes de las 15.30 horas.

Si el desplazamiento se realiza en bicicleta, la Policía Local recomienda utilizar los aparcamientos para bicicletas habilitados en la zona y las estaciones de Valenbisi.

Alrededor de Mestalla habrá cortes de tráfico. Entre las 14 y las 16.30 horas y entre las 17.45 y las 19.30 horas, estarán cortadas la plaza del Valencia CF; la avenida de Suecia entre Blasco Ibáñez y la plaza Reyes Prósper; Artes Gráficas entre Rodríguez Fornos y la avenida de Suecia; y Juan Reglá entre Suecia y Aragón. Entre las 18 y las 18.30 horas, la avenida de Aragón estará cotada al tráfico entre la rotonda del Cardenal Tarancón y Juan Reglá.