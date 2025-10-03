El indumentarista Fabuel puede ser sancionado con tres mil euros y quedar cinco años excluido de hacer trajes para falleras mayores

Se acaba de estrenar el calendario fallero y ya ha saltado la primera chispa ha saltado en el proceso para la confección de los trajes ... de la corte de la Fallera Mayor Infantil. Después de que el indumentarista Jorge Fabuel diera a conocer el miércoles que renunciaba a confeccionar el segundo traje oficial de la fallera mayor infantil ya se sabe ante qué se enfrenta. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, el titular de la firma 1707 Indumentaria Valenciana -tal como contempla la legislación apliable- puede ser sancionado con hasta 3.000 euros. O podría ver incautada la fianza de 600 euros que aportó cuando adquirió el compromiso. Pero hay incluso una tercera opción y es que quede excluido durante cinco años de las licitaciones y por tanto de la posibilidad de vestir a la corte de las falleras mayores, ya sea la infantil o la mayor y de sus respectivas cortes.

Jorge Fabuel presentó su renuncia a realizar el segundo traje de fallera mayor infantil y su corte en la sede de la Junta Central Fallera. Explicó que las razones que le habían llevado a dejar el encargo respondían a que no cuenta con las fuerzas y la ilusión para ello ante el volumen de trabajo propio de su taller. «He decidido centrarme en mis clientas».

Ante esta circunstancia la JCF se ha visto en la situación de tener que actuar con urgencia dada la proximidad de la tradicional 'telefonada' de la alcaldesa para comunicar la designación de las falleras mayores. La mañana de este jueves, fuentes municipales han confirmado que tras haber recibido la renuncia formal de Fabuel recuperaron las telas que se encontraban en el taller, dado que ya tenían que se tenía que empezar el proceso para tomar las medidas a las niñas a las que tenía que confeccionar el segundo traje.

Las mismas fuentes han destacado que se estaba resolviendo el contrato para a continuación actuar por contrato menor invitando a varias empresas a que participen. Hasta el lunes las firmas interesadas pueden presentar sus ofertas, no obstante han señalado también que si se recibían jueves o viernes, lo más probable es que se pueda incluso resolver este viernes. La inversión prevista para los trajes ascendía a 13.000 euros para los trece vestidos y para otros tantos jubones.

La concejalía de Fallas ha tenido que actuar con gran celeridad, dado que Jorge Fabuel fue el único indumentarista que había optado a la confección de estos trajes.

No es la primera vez que la JCF tiene que actuar con cierta urgencia, pero en esta ocasión la situación ha llegado enn una fase más avanzada de la fiesta. En el año 2024 más de la mitad de los encargos que salieron a concurso quedaron inicialmente desiertos y se tuvo que recurrir al procedimiento abreviado.

Para este ejercicio fallero hay que tener en cuenta que el primer traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte lo realizará La Joia Indumentaristas, que ya formó parte de la lista de indumentaristas oficiales hace unos años.

En cuanto al lote de las representantes mayores, el primer traje oficial será de Montaña Caballero, la firma de la madre de una de las jóvenes elegidas en la gala del Roig Arena, Paula Castell, que podrá vestir a su hija. Se trata de una empresa que el pasado año se estrenó como indumentarista oficial de los segundos trajes, pero en aquella ocasión, de las pequeñas.

El Vestidor Faller vuelve como indumentarista oficial para el segundo vestido. Confeccionará los del siglo XVIII de la fallera mayor de Valencia y su corte de honor, además de los corpiños negros.

En cuanto al suministro de las telas para las cortes de honor, Compañía Valenciana de la Seda será la encargada de tejer los sueños de las más pequeñas. Esta empresa pondrá los tejidos de los dos trajes oficiales de la corte infantil, así como también las de los dos corpiños de manga larga, el del primer traje oficial y el del corpiño negro. El del segundo traje oficial de la máxima representante infantil de la fiesta también saldrá de sus telares.

Respecto a la corte de honor de la fallera mayor de Valencia, será Sedería Tradicional Valenciana quien, con su experiencia, se encargue de las telas que lucirán durante todo su reinado. Como en el caso de las infantiles, Sedería Tradicional Valenciana suministrará las telas de los dos trajes oficiales, las de los corpiños de manga larga y el tejido del segundo traje oficial de la fallera mayor de Valencia.

Los espolines volverán a salir de los talleres Vives y Marí, donde tras la llamada acudirán las falleras mayores de Valencia 2026 para escoger el color de la seda que se tejera a mano.