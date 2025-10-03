Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jorge Fabuel, indumentarista de la firma 1700 Indumentaria Valenciana. Adolfo Benetó

El indumentarista Fabuel puede ser sancionado con tres mil euros y quedar cinco años excluido de hacer trajes para falleras mayores

El Ayuntamiento decide aplicar un procedimiento de contrato menor para onfeccionar el segundo traje de la corte infantil ante la rennuncia de 1707 indumentaria a confeccionarlo I Invita a que las firmas interesadas presenten sus ofertas hasta el lunes

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:03

Se acaba de estrenar el calendario fallero y ya ha saltado la primera chispa ha saltado en el proceso para la confección de los trajes ... de la corte de la Fallera Mayor Infantil. Después de que el indumentarista Jorge Fabuel diera a conocer el miércoles que renunciaba a confeccionar el segundo traje oficial de la fallera mayor infantil ya se sabe ante qué se enfrenta. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, el titular de la firma 1707 Indumentaria Valenciana -tal como contempla la legislación apliable- puede ser sancionado con hasta 3.000 euros. O podría ver incautada la fianza de 600 euros que aportó cuando adquirió el compromiso. Pero hay incluso una tercera opción y es que quede excluido durante cinco años de las licitaciones y por tanto de la posibilidad de vestir a la corte de las falleras mayores, ya sea la infantil o la mayor y de sus respectivas cortes.

