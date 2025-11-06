«Impide que tu vecina o vecino pierda el nombre», la campaña de la asociaciones vecinales para prohibir los alojamientos turísticos Federació d'Associacions Veïnals de Valencia considera que las medidas implementadas por el Ayuntamiento no están siendo eficaces

B.G. Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025

Bajo el lema 'Impide que tu vecina o vecino pierda el nombre', la Federació d'Associacions Veïnals de Valencia (FAAVV) propondrá este viernes a todas las asociaciones vecinales de la ciudad desplegar una campaña informativa en todos los barrios para explicar los recientes cambios en la Ley de la Propiedad Horizontal que facultan a las comunidades de propietarios a prohibir el alojamiento turístico en la finca.

Con un cartel como reclamo que representa los buzones de los vecinos de cualquier edificio en el que los nombres de los residentes son sustituidos por números de habitación, la FAAVV pretende que los vecinos voten en contra de que esta actividad pueda implantarse en su comunidad.

«En un momento en que los efectos del turismo intensivo sobre los barrios y sus comunidades se han vuelto insostenibles, se ha aprobado un cambio legislativo clave que pone una herramienta nueva y poderosa en manos de las personas que viven en estos barrios: el derecho colectivo a decidir sobre la presencia de viviendas turísticas en su edificio», explican.

Recuerdan que desde el 3 de abril de 2025, transformar una vivienda o adaptar un bajo para dedicarlo al alojamiento turístico, deberán obtener la conformidad de 3/5 partes de las comunidades de propietarios. Así mismo, las comunidades pueden anticiparse y prohibir legalmente la instalación de nuevos pisos turísticos en sus fincas, con la misma cuota de respaldo. «Es un hito legislativo que convierte la organización vecinal en poder legal efectivo y los vecinos deben de saberlo». subrayan.

La actividad no cesa

Por otra parte, la campaña se pone en marcha también porque consideran que las medidas implementadas por el Ayuntamiento para perseguir la actividad ilegal en viviendas y bajos comerciales están resultando ineficaces, como el registro público de la Generalitat Valenciana en el que, aseguran, no hay ni el 80% de la oferta real registrada.

«En los barrios se constata que la actividad de los apartamentos turísticos no cesa y, a pesar de los periódicos anuncios de cierres y supuestas inspecciones, el número de alojamientos no deja de crecer en las plataformas», aseguran desde la Federación de asociaciones vecinales.

Apuntan, además, que existen contradicciones entre la normativa de la Generalitat que «legaliza» lo que el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia prohíbe. «Nos encontramos con apartamentos turísticos legalizados al figurar en el registro de la Generalitat pero que incumplen las incompatibilidades que establece la normativa urbanística vigente».

«Hay una enorme incertidumbre entre los vecinos pues ni el Ayuntamiento explica a quién y cómo concede licencia de actividad a pesar de la moratoria, ni la Generalitat aclara actualizando un registro obsoleto», lamentan y por ello consideran que los vecinos debe de estar informados y saber qué derechos les asisten para tomar cartas en este asunto.