Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia y otros 33 municipios de la provincia del 15 al 24 de noviembre
Consumo ·La compañía trabaja para mejorar el servicio de la red eléctrica
Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:08
El 28 de abril de este mismo año España quedó en 'shock' con el corte de luz que afectó a millones de españoles durante horas. Las velas, las linternas, las radios y los 'kits de emergencia' surgieron como grandes aliados frente a los teléfonos móviles sin cobertura, las televisiones sin señal, las neveras apagadas y todo tipo de aparatos tecnológicos que quedaron inutilizados. Ahora Iberdrola ha anunciado cortes de luz en la ciudad de Valencia y otros 33 municipios de la provincia del 15 al 24 de noviembre. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.
Se podrucirán cortes de luz en las siguientes localidades valencianas (además de la capital): Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Alzira, Benetússer, Benimamet, Beniparrell, Bétera, Burjassot, Castellar Oliveral, Catarroja, Chiva, El Baro, Foios, L'Enova, Massanassa, Mislata, Moncada, Náquera, Oliva, Ontinyent, Paiporta, Picanya, Rafelguaraf, Requena, Riba-roja del Turia, San Antonio de Benagéber, Sedaví, Torrent, Tuejar, Utiel y Xátiva.
Cortes de luz en Valencia
VIERNES 15 DE NOVIEMBRE
DE 00:005 HORAS A 6:00 HORAS
Cl Barraca: 152, 156, 175, 182, 186, 188, 190, 198, 200, 224, 226, 231 PR, 235, 239, 241, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 265
Cl Carlos Ros: 29, 35, 37
Cl Cura Planelles: 23
Cl Doctor Lluch: 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 219, 227, 229, 235, 237, 241, 243, 245
Cl Espadan: 31, 32, 36
Cl Padre Luis Navarro: 234, 248, 252, 264, 270, 272, 276 PR, 278, 279, 285, 313, 315
Cl Pintor Ferrandis: 31, 38, 40
Cl Progreso: 251, 260, 273, 275
Cl Reina: 139, 145, 151, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192, 194, 196, 199, 200, 201, 202, 206, 208, 209 PR, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 226
DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE
DE 7:00 HORAS A 7:15 HORAS
Cl Norte: 12, 14, 16
Cl San Jacinto: 10, 14, 16
DE 8:15 HORAS A 10:15 HORAS
Cl Doctor Lluch: 195, 199
Cl Reina: 187, 212
DE 11:30 HORAS A 13:30 HORAS
Cl Francisco Eximenis: 8
Cl Joan Mercader: 22
Cl Lluis Despuig: 17, 23 PR
Cl Marti Grajales: 19
Cl Mijares: 16, 18, 20 PR
Cl San Pedro: 37, 43
DE 18:45 HORAS A 19:00 HORAS
Cl Norte: 12, 14, 16
Cl San Jacinto: 10, 14, 16
MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE
DE 8:00 A 8:15 HORAS
Cl Actor Llorens: 48, 50
Cl Luis Milan: 2, 3, 4, 5 PR, 7
Cl Pobla De Farnals: 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19
Cl Salvador Pau: 17, 22
Cl Santos Justo Y Pastor: 4, 12, 16, 18, 20
Pz San Felipe Neri: 5, 6, 7 BI, 7, 12, 15 1, 15
DE 15:45 HORAS A 16:00 HORAS
Cl Actor Llorens: 48, 50
Cl Luis Milan: 2, 3, 4, 5 PR, 7
Cl Pobla De Farnals: 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19
Cl Salvador Pau: 17, 22
Cl Santos Justo Y Pastor: 4, 12, 16, 18, 20
Pz San Felipe Neri: 5, 6, 7 BI, 7, 12, 15 1, 15
VIERNES 21 DE NOVIEMBRE
DE 22:00 HORAS A 7:00 HORAS
Cl Norte: 12, 14, 16
Cl San Jacinto: 10, 14, 16