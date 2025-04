Los grupos electrógenos permiten el funcionamiento de urgencias en los hospitales valencianos Cada centro ha activado el sistema de iluminación de emergencia para no detener quirófanos y poder asistir a los pacientes graves

José Molins Valencia Lunes, 28 de abril 2025, 14:07

El apagón también está afectando a los hospitales valencianos, aunque los grupos electrógenos con los que cuentan cada centro están permitiendo que las urgencias puedan atenderse, así como también los quirófanos. Al tratarse de un día festivo no se han tenido que aplazar consultas ni intervenciones no urgentes, porque no había programadas para este lunes.

Estos grupos permiten iluminar a todos el centro pero sin embargo no se pueden realizar las historias clínicas, ya que no funciona el servicio informático en red con la conselleria.

Además, otras zonas como las cafeterías de los hospitales están a oscuras, ya que estos grupos electrógenos solo alimentan las zonas hospitalarias.

También están llegando a urgencias de los hospitales pacientes con respiración asistida porque no pueden enchufar las bombonas de oxígeno en sus casas y van a los centros a que se las puedan mantener encendidas.

