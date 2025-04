Valencia colapsa: caos en la conducción, tiendas vacías y restaurantes sin poder servir

Javier Gascó Valencia Lunes, 28 de abril 2025, 13:43 | Actualizado 14:21h. Comenta Compartir

Las consecuencias del apagón que afecta a toda España, se han hecho notar al instante en Valencia. Desconcierto masivo entre valencianos y turistas que no entendían del todo bien porque no podían enviar mensajes por los problemas de cobertura, caos en la conducción por las principales avenidas de la ciudad ante a falta de semáforos y agobio generalizado entre comerciantes y hosteleros que podían seguir siguiendo, pero no tomar nota de las comandas por la falta de ordenadores.

La ruta entre el Puerto de Valencia y el centro de la ciudad se ha convertido en un auténtico circuito de habilidades para los conductores. El corte en el suministro de luz ha dejado sin señalización vertical a buena parte de la ciudad. En un recorrido de 5 kilómetros solo un par de semáforos seguían regulando el paso de vehículos y peatones. La ciudad ha pasado a ser un ceda al paso continuo.

Con las estaciones de metro cerradas, caminar era la única alternativa posible. Cientos de personas han aprovechado la soleada mañana festiva para acudir a la zona de la playa. La sorpresa se la han llevado cuando los restaurantes solo podían ofrecerles algo para refrescarse debido a la imposibilidad de cocinar.

Los más rápidos han sido capaces de encontrar grupos electrógenos para salvar las primeras comidas. Sin embargo, el agobio entre los hosteleros era generalizado. «Puede servir, porque la cocina la tenemos a gas, pero no puedo ni tomar comandas ni cobrar», comentaba el encargado del restaurante El Coso, en la playa de Las Arenas.

En los comercios tampoco reinaba la tranquilidad. Oscuridad y poca clientela. Los pocos que permanecían en las tiendas simplemente miraban las estanterías pero no podían comprar productos ante la falta de luz. En la zona del centro, las tiendas que habían abierto en este lunes de San Vicente mantenían las puertas estaban abiertas pero en su interior solo permanecían los trabajadores, que además no sabían del todo cómo actuar ya que no podían bajar las persianas