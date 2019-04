Giner carga contra Ribó por la suspensión de las paellas universitarias 2019 «Su inacción ha provocado que se demonice a la juventud», asegura el candidato de Cs a la Alcaldía ÁLEX SERRANO Jueves, 11 abril 2019, 13:46

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha criticado que las paellas universitarias no se celebren y ha culpado directamente al alcalde, Joan Ribó. «Si las paellas no se realizan es por la inoperancia de Ribó. Habla del tema como si no fuera con él, cuando es el máximo responsable de esta ciudad. Es una vergüenza», ha dicho el también candidato a la alcaldía.

«Ribó y el PSPV está demostrando una vez más que son incapaces de coordinarse y llevar adelante proyectos para los jóvenes con la seguridad necesaria. Compromis falla a los jóvenes y a los vecinos continuamente», ha lamentado Giner, que además ha criticado que la inacción del tripartito haya provocado «que se demonice a la juventud, que tiene derecho a divertirse y que los vecinos se sientan inseguros con las fiestas en general». «La falta de empatía del alcalde está enfrentando a la sociedad valenciana», ha concluido Giner, que ha asegurado que en su opinión el festival se podría celebrar «planificándose y buscando puntos de encuentro entre los universitarios y los vecinos».